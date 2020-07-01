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Van Gölü'ndeki 6 ölüme 11 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde batan göçmen teknesinde 6 kişinin cansız bedeni bulunduğunu söyledi. Soylu, olayla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığını söyledi.<
 01 Temmuz 2020 09:46
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Van Gölü'ndeki 6 ölüme 11 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde batan göçmen teknesinde 6 kişinin cansız bedeni bulunduğunu söyledi. Soylu, olayla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu: "(Van Gölü'nde teknenin batması) Medeni Akbaş dahil olmak üzere 11 kişi gözaltında, ilgili köyün muhtarı açığa alındı"

Anadolu Ajansı
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