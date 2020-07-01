iPhone fiyatlarına yüzde 30 zam geldi
|01 Temmuz 2020 09:53
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Apple Türkiye, bugünden itibaren geçerli olmak üzere iPhone, iPad, Mac ve diğer ürünlerinin fiyatlarında artışa gitti. Artan dolar kuru sebebiyle ortalıkta dolaşan zam söylentileri fiyatlara yansıdı.
İşte güncel fiyatlar:
Bunlara ek olarak 11 inç iPad Pro'nun modelinin başlangıç fiyatı 6.399 TL'den 6.699 TL'ye yükseldi.
3. nesil iPad Air'in başlangıç fiyatı da 3.999 TL'den 4.199 TL'ye yükseldi.
Benzer şekilde iPad mini'nin fiyatı 3.199 TL'den 3.399 TL'ye, iPad 10.2 inç modeli de 2.499 TL'den 2.799 TL'ye yükseldi.
Daha önce 7.999 TL başlangıç fiyat etiketine sahip olan yeni MacBook Air, zam sonrası 8.699 TL'den başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı.
13 inç MacBook Pro'nun fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmezken, başlangıç fiyatı 18.299 TL olan 16 inç MacBook Pro, artık 20.199 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
Apple Watch Series 5 modelleri 400 TL, Series 3 modelleri 250 TL ve Apple Watch kordonları da 70 TL zamlandı.
Bununla birlikte, 1899 TL'den satılan AirPods Pro 2.099 TL fiyat etiketiyle güncellenirken, 1.099 TL'lik AirPods da 1.299 TL'den satılmaya başlandı.
42.999 TL olan kule tipi Mac Pro ise 9200 TL zamlanarak 52.199 TL'den satılmaya başlandı.
Kaynak: Posta
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