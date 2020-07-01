İkranur, derede boğularak hayatını kaybetmiş
|01 Temmuz 2020 10:15
|Yazdır
Küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi uyandırıyor.
İlçenin İcilli köyünde 5 gün önce sığır otlatmakta olan amcasının yanına gitmek için arkadaşlarından ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) cansız bedenine dün saat 14.00 sıralarında evinden 7 km uzaklıkta Adaköy Deresi kenarında bulundu.
Olay yerinde yapılan ilk incelemede küçük kızın üzerindeki elbiselerde hiçbir yıpranma ve yırtık tespit edilemezken, kulağındaki küpe ve ayakkabılarının dahi üzerinde olduğu belirlendi.
İkranur Tirsi'nin cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yapılan ilk otopsisinde minik kızın ölümünde travmatik hiçbir bulguya rastlanılamazken, ciğerlerinde su dolması sonucu yani boğularak öldüğü belirlendi.
Güvenlik güçleri, Tirsi'nin cesedinin çürümeye evrilmesinden dolayı kaybolduğu günden itibaren öldüğü, küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması nedeniyle minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi üzerinde duruyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı
01 Temmuz 2020 10:51
|Tunceli'de terör örgütüne ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
01 Temmuz 2020 10:27
|İstanbul'da böcek ilacından 10 kişi zehirlendi
01 Temmuz 2020 08:57
|Belediyenin yardım kolilerini çalarak kayıplara karıştı
30 Haziran 2020 19:53
|Hatay'da Grekçe yazılı kitap ve heykeller ele geçirildi
30 Haziran 2020 19:40
|Bakan Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan kişi gözaltında
30 Haziran 2020 19:33
|İki kızını öldüren, eşini de yaralayan kişi intihar etti
30 Haziran 2020 18:45
|Van Gölü'nde 5 kişinin cesedine ulaşıldı
30 Haziran 2020 18:35
|Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki
30 Haziran 2020 18:24
|Halk Bankası avukatları ABD'deki davada reddihakim başvurusu yapacak
30 Haziran 2020 18:15