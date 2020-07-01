Ateş Kara'dan Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin'de pandemi yapma riski olan yeni grip virüsü 'G4 H1N1'in domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiğinin bildirildiğini belirterek, mesafe, maske ve el yıkamanın önemine dikkat çekti.
|01 Temmuz 2020 10:37
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin'de pandemi yapma riski olan yeni grip virüsü 'G4 H1N1'in domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiğinin bildirildiğini belirterek, mesafe, maske ve el yıkamanın önemine dikkat çekti.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'de pandemi yapma riski olan yeni bir grip virüsünün 'G4 H1N1', domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiği bildirildi. Bugün için hayvanlarla yakın teması olan insanlara geçebildiği ancak insandan insana bulaşı olmadığı da açıklandı. Lütfen; mesafe, maske, el yıkama" dedi.
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