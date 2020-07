Sağlık-Sen, sağlık çalışanlarının sorunlarını Bakan Koca'yla paylaştı

Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleşen ziyarette başta pandemi sürecinde verilen ek ödeme desteğinin devam etmesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve istihdam eksikliğinin giderilmesi gibi birçok sorun masaya yatırıldı.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 3 ay tavandan verilen ek ödeme desteğinin devam etmesi gerektiğini dile getirerek, "Bakan Koca'ya pandemi sürecinin devam etmesi ve hastanelerin/kurumların gelir elde edememesi göz önünde tutularak Temmuz ayı dahil pandemi süresince tavandan ek ödeme uygulamasının devam etmesi gerektiğini aktardım. Sağlık çalışanlarının ek ödeme gelirinin her yıl eriyerek sıfırlanmasına sebep olan, çalışma barışını bozan ve adaletsizliğe yol açan döner sermaye uygulaması yeniden kurgulanarak çalışanların gelirinin artırılmasıyla ilgili hazırlamış olduğumuz 'Döner Sermaye Yönetmeliği Teklif Dosyası'nı paylaştım. Ayrıca COVID-19 ile mücadelede çalışanlara ilave ücret ödenirken ekibin bir parçası olan GİH ve YH sınıfı çalışanlarının göz ardı edildiğini ve ilave ücret verilmesi için bir düzenleme yapılması gerektiğin belirttim" dedi.

Durmuş, yaklaşık 11 bin 500 4\B sözleşmeli, 863 vekili ebe-hemşire, 3 bin kamu dışı aile sağlığı çalışanının kadroya alınarak kamuda mali, özlük ve sosyal haklar açısından tek tip ve kadrolu istihdam modelinin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdiğini de sözlerine ekledi.

Diğer sorun ve talepleri de sıralayan Durmuş, şu açıklamalarda bulundu: "Uzun süredir yapılmayan Görevde Yükselme Sınavının ilan edilmesi ve 2 bin kadro açılması bir kazanımdır. Ancak yaklaşık 9 bin kişi görevde yükselme beklemektedir. Kadro kontenjanının artırılması ve her yıl düzenli olarak sınav yapılması gerekiyor. Sağlık çalışanları idare tarafından icap nöbetine çağrılmakta ancak icap nöbet ücretleri ödenmemektedir. Hak ihlali olan bu uygulamaya son verilmesi ve icap nöbet ücretleri ödenmelidir. Pandemide aktif görev alan ASM çalışanlarına da ilave bir ödeme yapılması, son derece riskli bir iş yapan filyasyon ekiplerinin ek ödemelerinin de 'riskli birim katsayısıyla' ödenmesi elzemdir. 3600 ek gösterge artışının hemşire, ebe, sağlık memuru vs. şeklinde unvan ayrımı yapılmadan lisans mezunu tüm çalışanları kapsaması gerekmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın organizasyonuyla tüm hastaneler ve özellikle şehir hastanelerinde gündüz bakım evleri ve 7/24 esaslı kreşler açılmasını istiyoruz. Her alanda eksik olan istihdam ihtiyacının giderilmesi ve yıllardır atama bekleyen mezunların istihdam edilmesi için yeteri düzeyde alım gerçekleştirilmeli. Görevi başında COVID-19'a yakalanarak vefat eden sağlık çalışanı ailelerinin vazife malullüğü haklarından faydalanması gibi çözüm bekleyen birçok konuyu gündeme getirerek çözüme yönelik tekliflerimizi ilettim."