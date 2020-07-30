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Bir süre 900'e doğru inen hasta sayısı giderek artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; "Bir süre 900'e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın. " ifadelerini kullandı.
 30 Temmuz 2020 20:34
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Bir süre 900'e doğru inen hasta sayısı giderek artıyor

Sağlık Bakanlığı 30 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.

Son 24 saatte, 982 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 213 bin 539 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 967 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 229 bin 891, can kaybı 5 bin 674 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; "Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561'E YÜKSELDİ. Son 24 saat içinde yapılan 43.000'i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900'e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın. " ifadelerini kullandı.

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