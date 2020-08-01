İzmir ve Manisa'daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir veManisa'daki yangınlarının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi.
|01 Ağustos 2020 00:40
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Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'in Seferihisar ilçesinde askeri tatbikatı sahası içindeki otluk alanda başlayan yangınla Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar bölgesinde çıkan yangınlar hakkında bilgi verdi.
Her iki yangının da kısmen kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:
"İzmir Seferihisar yangınımız kısmen kontrol altına alınmıştır. Manisa Turgutlu Akçapınar'daki yangın da kısmen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar 3 hektarlık ormanlık alan yangından etkilenmiştir."
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