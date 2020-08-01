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Aracı arıza yapınca sürücünün yardımına polis memuru yetişti

Bayburt'ta aracı arıza yapan sürücünün yardımına trafik polisi yetişti.
 01 Ağustos 2020 10:01
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- Bu anlar MOBESE kamerasına yansıdı. Bayburt Valiliği'nde Trafik Şube personeli olarak görev yapan polis memuru Mete Özdemir, seyir halindeki aracın aniden arızalanması üzerine vatandaşın yardımına koştu. Özdemir, aracı 25-30 metre kadar ittikten sonra araç yoğun uğraşlar sonucunda güvenli ve trafik akışı olmayan yere park edildi.

Özdemir oto çekiciyi arayarak, araç cadde üzerinden kaldırıldı. Vatandaş, polisten herhangi bir yardım istemediğini polisin, koşarak yardıma geldiğini söyleyerek, "Polisimize çok teşekkür ediyorum. Etraftan kimse gelmedi, memur bey koşarak yardımcı oldu. Daha sonra bir arkadaş da geldi aracımı itti" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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