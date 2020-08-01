1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Stopaj indirimi esnafa bayram müjdesi oldu

TESK Başkanı Bendevi Palandöken: İş yeri kiralarında stopaj oranının yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülmesi esnafa bayram müjdesi oldu
 01 Ağustos 2020 12:02
Yazdır
Stopaj indirimi esnafa bayram müjdesi oldu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iş yeri kiralarında stopaj oranının yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülmesini "esnafa bayram müjdesi" olarak nitelendirerek, "Esnafımızın başkasının kazancı üzerinden ödemek zorunda olduğu vergi böylelikle yarı yarıya düşürüldü." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, iş yeri sahibinin elde ettiği kira gelirinin vergisinin kiracı durumundaki esnaf tarafından stopaj yoluyla ödendiğini belirtti.

Bu vergi yükünün uygulamada esnafın sırtında kaldığına işaret eden Palandöken, "Stopaj oranının yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülmesini esnafa bayram müjdesi oldu. Esnafımızın başkasının kazancı üzerinden ödemek zorunda olduğu vergi böylelikle yarı yarıya düşmüş oldu. Temennimiz bu oranın sıfıra kadar indirilmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, aylık 4 bin 83 liranın üzerindeki iş yeri kira gelirlerinde beyanname vermenin zorunlu olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı harcamalar da beyannamede gider yazılınca esnafın ödediği vergi, iş yeri sahibinin beyan ettiği vergiden fazla oluyor ve iade hakkı doğuyordu. Bu durumda da esnafın ödediği haksız verginin iadesini iş yeri sahibi alıyordu. Stopaj oranının yüzde 10'a düşürülmesiyle vergi iadesinin doğma ihtimali büyük ölçüde ortadan kalkmış oldu. Bundan böyle esnafın ödediği vergiyi bir başkası iade yoluyla geri almış olmayacak. Dolayısıyla bu konudaki büyük bir haksızlığın da önüne geçilmiş oldu."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'KDV indirimleri hizmet sektöründeki esnafa ilaç olacak'
31 Temmuz 2020 18:13		 Feyzioğlu, baro başkanının gözaltına alınmasını kınadı
30 Temmuz 2020 12:42
STK'lerden Kudüs ve Mescid-i Aksa için ortak çağrı
30 Temmuz 2020 12:25		 TBB'den Hatay Baro Başkanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama
30 Temmuz 2020 10:50
Eğitim Bir Sen, hizmet puanı uygulamasına dava açtı
30 Temmuz 2020 00:13		 AYD'den gazeteci-yazar Nedim Şener'e destek
29 Temmuz 2020 12:06
Sürücülere 'bayram yolculuğu' uyarısı
29 Temmuz 2020 11:52		 Esnaf, iş yeri hekimi düzenlemesinin ertelenmesinden memnun
28 Temmuz 2020 11:29
TDV'nin vekaletle kurban bağışı kampanyasına yoğun ilgi
27 Temmuz 2020 21:20		 İstanbul Barosu niyet okuyor
27 Temmuz 2020 07:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:59 - Tüketici hakem heyeti uyuşmazlıkları zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmadı13:37 - 'Bu virüs insanın vücudunu yiyiyor'13:30 - Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı13:29 - Muğla'da havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını söndürüldü13:28 - Gaziantep'te tüberküloz çıkan kurbanın eti imha edildi12:50 - Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı
12:37 - Malatya'da 7.4'lük deprem uyarısı: Bu fay uzun zamandır enerji biriktiriyo12:27 - PKK'lı 6 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi12:22 - Üniversiteler keseyi açtı! Asgari ücretin 3 katı burs12:20 - Bursa'da komşular arasında su faturası kavgası: 1 ölü12:11 - Bizbize kampanyasında toplanan 1,2 milyar TL dağıtıldı12:07 - İzmir ve Manisa'daki yangınlar kontrol altına alındı
12:04 - Camide yapılan çirkin harekete adli işlem başlatıldı12:02 - Stopaj indirimi esnafa bayram müjdesi oldu12:00 - 18 yaştan önceki SSK'lı hizmetler, Memurluk görevinde ve emekliliğinde nasıl değerlendirilir?11:57 - Yeni normalde de bayram alışverişini internetten yaptık11:56 - Altın fiyatları temmuzda kırılmayan rekor bırakmadı
11:54 - İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 57'lere düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite özel şart koyunca 60 puanla Psikolog alındı
Virüs, beş yaş altındaki çocuklarda 10 kat fazla
Bu nasıl yolculuk! 'Çok istiyorsan kendin uyar'
Dünyada bir ilk: Kadavradan nakil ile bebeğine kavuştu
Camide yapılan çirkin harekete adli işlem başlatıldı
Altın fiyatları temmuzda kırılmayan rekor bırakmadı
Evlenecek çiftler sabıka kaydını görebilsin
Stokçu ekmekle oynuyor
'Oğlum şefkat yuvasına emanet'
Bizbize kampanyasında toplanan 1,2 milyar TL dağıtıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çakmakla soda açmak 2
cas'ın trabzonspor'u reddetmesi 1
kim korkar sosyal fobiden 1
açacakla soda açmak 2
fabrice n'sakala 1
sözlükte önerilen soda açma taktikleri 3
alerji 2
erik 1
leblebi 1
bulgur pilavı 2
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam