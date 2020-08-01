1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenden ihtiyaç sahibi ailelere bayram şekeri

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan bir öğretmen, Kurban Bayramı'nın birinci gününde ihtiyaç sahibi ailelere bayram şekeri dağıttı.
 01 Ağustos 2020 16:10
Yazdır
Öğretmenden ihtiyaç sahibi ailelere bayram şekeri

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan bir öğretmen, Kurban Bayramı'nın birinci gününde ihtiyaç sahibi ailelere bayram şekeri dağıttı.

Siverek Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdür Yardımcısı Murat Kıran, Kurban Bayramı'nın ilk gününde yardımlaşma ve dayanışmayı hatırlatmak amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere bayram şekeri ve lokum dağıttı. Murat öğretmen, ilçenin Kale ve Hamidiye mahallelerinde yaşayan aileleri ziyaret ederek, hal ve hatırlarını sordu. Kıran, beraberinde getirdiği bayramlık şekerleri mahalle sakinlerine verdi. Mahalle sakinleri iyiliksever öğretmenin bu hareketini memnuniyetle karşılarken, bayramda kendilerini hatırlayan, ziyaret edip şeker ve lokum veren Murat öğretmene dua ettiler.

Torunlarıyla birlikte zor şartlarda yaşayan 70 yaşındaki Zeliha Sever, "Belki bu şeker ve lokumun büyük bir maddi değeri olmayabilir ama manevi değeri paha biçilmez. Hiç tanımadığımız, görmediğimiz gönlü güzel bu öğretmen bizi hatırlamış ve bize bayramlık şeker getirmiş, bundan daha önemli bir şey bilemiyorum. Torunlarım çok sevinecek" dedi.

Öğretmen Murat Kıran ise, "Bugün kendi imkanımla ihtiyaç sahibi ailelere bayramlık şekeri aldım ve dağıttığım, aileler çok mutlu oldu ve bana çok dua ettiler. Bu dualar bize yeter, gönül isterdi ki herkese ulaşalım ama ben elimden geleni yaptım. Durumları iyi olan kişi ve aileler elini taşın altına koyup böyle çalışma yapsa toplum olarak birliğimiz ve dirliğimiz daha sağlam olur" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenlerin il içi sonuçları açıklanmaya başladı
30 Temmuz 2020 02:31		 Öğretmenler havayı ve suyu temizleyen özel cihaz üretti
28 Temmuz 2020 18:48
Öğretmenlerin il içi başvuru süreleri uzatıldı
27 Temmuz 2020 19:31		 Yüksekova'da mutlu bir köy öğretmeni: Alime Taşcı
26 Temmuz 2020 12:11
Matematik öğretmeni çift, azalan su kaynaklarına dikkat çekmek için pedal çeviriyor
24 Temmuz 2020 20:40		 İl içi tayin isteyecek öğretmenlerde hizmet puanı sorunu
24 Temmuz 2020 08:55
Okul müdürü Ayhan Kökmen davasında mütalaa verildi
23 Temmuz 2020 20:14		 İki öğretmenin 'fazla mesai ücretleri' zaferi
22 Temmuz 2020 21:53
İl içine başvuracak öğretmeninin bilmesi gereken hususlar
21 Temmuz 2020 10:00		 1 milyon öğretmenin hizmet puanı güncellendi
20 Temmuz 2020 10:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:44 - Ürken kurbanlık boğa, park halindeki aracın üstüne çıktı16:32 - Koronavirüs hastası yoğun bakımdan seslendi: Evinizde kalın16:16 - '1 Ağustos itibariyle 'Yeşil Tarife' devreye alınacak'16:13 - 4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı16:10 - Öğretmenden ihtiyaç sahibi ailelere bayram şekeri16:06 - İzmir'de orman yangını çıktı
16:02 - Karantinası biten Akşener, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti15:45 - Mahir Ünal'dan sosyal medya yasası değerlendirmesi15:42 - İnternetten aldığı ürünü görünce gözlerine inanamadı15:40 - Fotoğraf tutkunu savcı 358'inci kuş türünü belgeledi15:37 - 'Çok biliyorsan, sen yap' işten çıkarma sebebi değil15:35 - Haksız yazılan cezanın peşini bırakmadı, iptal ettirdi
15:04 - İstanbullular, bayram tatilini yeşil alanlarda değerlendiriyor14:59 - Ayasofya'da bayramın ikinci günü ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor14:55 - Uşak'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 6 yaralı14:50 - 'Hizmet yerine dar kadroculuk yapan AK Parti mensubu olamaz'14:29 - İlk prematüre bebekten 'Prematürelerin Gücü Adına' kitabı
14:25 - 'Daha iyisini hayal etmek ile yapabilmek aynı şeyler değil'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite özel şart koyunca 60 puanla Psikolog alındı
Virüs, beş yaş altındaki çocuklarda 10 kat fazla
Bu nasıl yolculuk! 'Çok istiyorsan kendin uyar'
Camide yapılan çirkin harekete adli işlem başlatıldı
Altın fiyatları temmuzda kırılmayan rekor bırakmadı
'Oğlum şefkat yuvasına emanet'
Evlenecek çiftler sabıka kaydını görebilsin
Dünyada bir ilk: Kadavradan nakil ile bebeğine kavuştu
Stokçu ekmekle oynuyor
Bizbize kampanyasında toplanan 1,2 milyar TL dağıtıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kim korkar sosyal fobiden 1
kurban bayramı 1
Hindistan'da inek olmak 1
corona virüs vaka sayısı 1
çeyrek altın 1
sözlükte önerilen soda açma taktikleri 2
açacakla soda açmak 1
kurban eti 1
bulgur pilavı 1
fabrice n'sakala 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam