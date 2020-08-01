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Zonguldak'ta 45 yıllık hayal gerçek oluyor

ZONGULDAK'ta kent trafiğini rahatlatması amacıyla 1975 yılında planlanan, ancak 2013 yılında temelleri atılan Mithatpaşa Tünelleri inşaatında sona gelinmesiyle 45 yıllık hayal gerçek oluyor. Tünellerle birlikte 30 dakikalık ilçe yolu, 5 dakikaya düşecek.
 01 Ağustos 2020 17:17
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Zonguldak'ta 45 yıllık hayal gerçek oluyor

ZONGULDAK'ta kent trafiğini rahatlatması amacıyla 1975 yılında planlanan, ancak 2013 yılında temelleri atılan Mithatpaşa Tünelleri inşaatında sona gelinmesiyle 45 yıllık hayal gerçek oluyor. Tünellerle birlikte 30 dakikalık ilçe yolu, 5 dakikaya düşecek.

Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehrin içine girmesini önleyecek olan Mithatpaşa Tüneli 1 ve 2'nin temeli, 2 Ağustos 2013'de dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı. Mithatpaşa Mahallesi ve Yeşil Mahalle arasındaki güzergahta gidiş ve geliş şeklinde yan yana inşa edilen bin 860'ar metre uzunluğundaki iki tüpte çalışmalar, 2018'in Temmuz ayında ödenek yetersizliğinden durdu. Tünel inşaatı, Karayolları 15'inci Bölge Müdürlüğü tarafından 'yapımı öncelikli birinci proje' kapsamına alınmasının ardından 9 Ocak 2019'da tekrar başladı. Mithatpaşa Tünelleri'nin hayata geçmesiyle birlikte Zonguldak-Kilimli arasındaki 10.8 kilometrelik yol, 5.7 kilometreye, yolculuk süresi ise 30 dakikadan 5 dakikaya düşecek.

45 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR

1975 yılında dönemin Zonguldak Belediye Başkanı Hüseyin Öztek'in gündeme getirdiği, ancak yapılamayan Mithatpaşa Tünelleri, 45 yıl sonra bitme aşamasına geldi. Mithatpaşa-1 Tüneli'nde ışık görünürken, hemen yanındaki Mithatpaşa-2 Tüneli'nde ise ışığa 39 metre kaldı. Tünelin ışık görme törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla kısa süre sonra yapılması planlanıyor.

'BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ BEKLİYORUZ'

Tünelin açılmasını heyecanla beklediklerini ifade eden Ramazan Petekli isimli vatandaş, uzun süredir süren çalışmaların sona gelindiğini söyledi. Tünellerin kentin trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağını düşündüğünü söyleyen Petekli, Burası bitme aşamasına geldi. Normalde 20 yıl öne bu tünellerin yapılması lazımdı. Geç kalındı, çünkü yollarımız kötü. Yıllardır bekleniyor Zonguldak'ta. Zonguldak için büyük bir başarı. 49 yıldır böyleyiz. İlk defa bu kadar hızlı çalışma olduğunu gördük. Yarıda bırakmasınlar artık. Bir ara yarıda kaldı. Bir an önce bitmesini bekliyoruz dedi.

DHA
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