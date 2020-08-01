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İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da temmuzda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,44, toptan fiyatlar yüzde 1,45 arttı.
 01 Ağustos 2020 18:44
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İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İstanbul'da, temmuzda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,44 ve toptan fiyatlar yüzde 1,45 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Temmuz 2020 fiyat indekslerini açıkladı.

Buna göre, İstanbul'da temmuzda, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 0,44, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de yüzde 1,45 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 13,41, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise yüzde 7,59 olarak gerçekleşti.

Temmuz 2020'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3,64, konut harcamalarında yüzde 2,31, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,51, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,82, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,12 artış görüldü.

Giyim harcamalarında yüzde 2,68 ve gıda harcamalarında yüzde 0,50 azalış meydana geldi. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

Temmuz 2020'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; kimyevi maddeler grubunda yüzde 9,63, madenler grubunda yüzde 6,03, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,11, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,54, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,29, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,26 artış görülürken, mensucat grubunda ise fiyat hareketi görülmedi.
Anadolu Ajansı
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