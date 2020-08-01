Dünya mirası Nemrut'ta Kurban Bayramı yoğunluğu
|01 Ağustos 2020 23:04
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Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olan, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nda, Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor.
Adıyaman'ın Kahta sınırları içerisinde yer alan Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda, bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, ziyaretçilerin ateşlerinin ölçülerek maskeli şekilde ağırlandığı Nemrut Dağı, konuklarına muhteşem manzara eşliğinde güneşin en güzel doğup batığı anları yaşatıyor.
Nemrut Dağı Milli Parklar Şefliği Görevlisi Bilal Mente, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süre ziyarete kapatılan Nemrut Dağı'nın şu an ise bayram tatili dolayısıyla yoğun olduğunu söyledi.
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