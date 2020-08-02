Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaflığa geçiş sınavı yapacak
|02 Ağustos 2020 09:02
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Jandarma Genel Komutanlığı personeli sözleşmeli Subay ve Astsubayların muvazzaflığa geçiş sınavı , subay (kriminal alanı) , astsubay ve uzman jandarmalar ile uzman erbaşların ihtisaslaşma kapsamında personel seçim sınavı , Jandarma Genel Komutanlığı personeli uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli uzman erbaşların Astsubaylığa geçiş sınavının yazılısı olarak değerlendirilecek. Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli sınavı 18 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'te Ankara, İzmir, Diyarbakır, Van, Erzurum illerinde yapılacak.
2021 yılında yapılacak muvazzaflığa geçiş, Astsubaylığa geçiş ve ihtisas kapsamında personel seçme sınavlarına şartları taşıyan ve sınav ücretini yatıran personelin şartları taşıyıp taşımadığı incelenmeksizin JSPS'ye planlanacak.
Sınava girmek isteyen adaylar Halkbankasına 09 Ağustos 2020 tarihine kadar
190 lira yatırarak başvuru yapabilecek.
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