Bakan Pakdemirli: Satılamayan hayvanları talep edilmesi halinde alacağız
|02 Ağustos 2020 10:27
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Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 1,2 milyon büyükbaş, 3,6 milyon küçükbaş kurbanlığın bulunduğunu bildirdi. Bu sene de kurbanlıklarını satamayan yetiştiricileri mağdur etmeyeceklerini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Pazarda satılamayan hayvanların tamamını, talep etmeleri halinde Et ve Süt Kurumumuz eliyle biz alacağız. Canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 400 kilo ve üzeri olan, besi kondisyonu yüksek, erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı19 lira olarak canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 320-399 kilo arası olan, besi kondisyonu yüksek, erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 18 lira olarak; 2'nci ve 3'üncü kalite dişi kesimlik sığırlar ise canlı olarak alınmayıp, kurumumuz mevcut cari alım kriterleri ve fiyatları ile satın alınacaktır."DETAYLARI ESK DUYURACAK
Küçükbaşlarda tokluk firesi düşülmeksizin tokluların canlı kilogramının 17 liradan alınacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Koyunlar canlı kilosu 15 lira, keçiler ise canlı kilosu 13 lira fiyat üzerinden satın alınacaktır" dedi.
Alım fiyatları ve diğer detayların bugün ESK tarafından duyurulacağını belirten Pakdemirli, "Kesime getirilecek elde kalan kurbanlık hayvanların, tarım il müdürlüklerince hayvan pazarlarında görevlendirilen veteriner hekimler tarafından verilen sevk belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir" dedi.
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