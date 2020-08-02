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Psikoloji eğitimi konusunda rapor hazırlanacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın Psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdiğini açıkladı
 02 Ağustos 2020 13:06
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Psikoloji eğitimi konusunda rapor hazırlanacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun twitter'dan yaptığı paylaşımda; "Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak Psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere Psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
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