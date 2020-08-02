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İçtiği hap nefes borusuna kaçan Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Kayseri yaşayan 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi İsmail Tutlu, içtiği hapın nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.
 02 Ağustos 2020 13:21
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İçtiği hap nefes borusuna kaçan Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Kayseri yaşayan 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi İsmail Tutlu, içtiği hapın nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen olayda, 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi İsmail Tutlu'nun içtiği hap, nefes borusuna kaçtı. Nefessiz kalarak yere yığılan Tutlu, ailenin haber vermesi üzerine ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Tutlu için bugün Hulusi Akar Cami'nde askeri tören düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Garnizon Komutanı Vekili ve 12.Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, merhum Tutlu'nun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Tutlu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
İhlas Haber Ajansı
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