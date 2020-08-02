Yeni vaka sayısı yeniden 1000 sınırında
|02 Ağustos 2020 19:35
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Sağlık Bakanlığı 2 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı 5 bin 728 oldu.
Son 24 saatte 978 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 216 bin 494 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici. ' ifadelerini kullandı.
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