Muharrem İnce parti kuracak mı? İlk açıklama geldi
İnce, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar." dedi.
|02 Ağustos 2020 17:07
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Ankara kulislerinde Eski CHP Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı ve kendi yolunu çizeceği konuşuluyordu.
Muharrem İnce sosyal medya hesabından açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı;
"Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar." dedi.
Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar.Muharrem İNCE (@vekilince) August 2, 2020
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