1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'de tekne battı: 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kayıp

İzmir'in Foça ilçesinde bir teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaşamını yitirdi, kaybolan 1 kişi aranıyor
 02 Ağustos 2020 18:33
Yazdır
İzmir'de tekne battı: 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kayıp

İzmir'in Foça ilçesinde bir teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, kaybolan 1 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Foça'daki bir iskeleden 9 kişiyle demir alan bir tekne, Atatürk Adası açıklarında rüzgarın etkisiyle alabora oldu.

Teknedekilere ilk müdahaleyi çevreden yetişen teknelerdeki vatandaşlar yaptı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Tekneden atlayarak suyun üzerinde kalan 4 kişi, Atatürk Adası'na çıkarıldı. Burada sağlık ekibinin yaralılara müdahalesinin devam ettiği öğrenildi.

Kayıp durumdaki 1 kişinin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz ve havadan çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üniversiteli Harun serinlemek için girdiği barajda boğuldu
02 Ağustos 2020 18:11		 Bayram tatilinin kaza bilançosu: 15 ölü, 256 yaralı
02 Ağustos 2020 17:35
Aydın'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı
02 Ağustos 2020 17:22		 Bir insan eşine bunu nasıl yapar? İşte o anlar
02 Ağustos 2020 14:48
Ambulans verilmeyen hasta otomobille hastaneye götürüldü
02 Ağustos 2020 11:05		 MSB'den askeri arazide çıkan yangın açıklaması
02 Ağustos 2020 06:45
Lunaparkta 'çarpışan otoya çok çarptın' kavgası: 4 yaralı
02 Ağustos 2020 06:30		 Kavgayı ayırmak isteyen polis kurşunların hedefi oldu
01 Ağustos 2020 23:38
Taksim'de değnekçi terörü! Para vermeyince bıçaklandı
01 Ağustos 2020 23:32		 İşçileri taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
01 Ağustos 2020 21:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:10 - Meteoroloji'den 11 ilimiz için sağanak uyarısı19:09 - Kars'ta etkili olan dolu nedeniyle kent beyaza büründü18:33 - İzmir'de tekne battı: 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kayıp18:30 - Ejder meyvesi ekti, dönümünden 40 bin TL kazanıyor18:28 - Kurbanlık fiyatları'nda yüzde 30'a yakın düşüş yaşandı18:24 - Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere karşılıksız burs
18:23 - Vanlı iş adamı kaz civcivi satışında taleplere yetişemiyor18:16 - MSB TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı18:11 - Üniversiteli Harun serinlemek için girdiği barajda boğuldu17:41 - İzmir'deki orman yangınında alevler mahalleyi tehdit ediyor17:35 - Bayram tatilinin kaza bilançosu: 15 ölü, 256 yaralı17:32 - Bilim Kurulu Üyesi: Sağlık çalışanları çok yoruldu
17:22 - Aydın'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı17:16 - Sivas-Ankara kara yolunu sel bastı! Ulaşım aksıyor17:12 - Bakan Selçuk denizde boğulan lise öğrencisinin ailesine başsağlığı diledi17:07 - Muharrem İnce parti kuracak mı? İlk açıklama geldi17:02 - Pınar Gültekin'in katili haksız tahrik peşinde
16:55 - CB. Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu 4 Ağustos'ta toplanacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan psikolojide açıköğretim eğitimini çalışın talimatı
İkinci el araç alacaklara tavsiye: 2 ay daha bekleyin
Kamuda da 'uzaktan eğitim' dönemi
SMS atan avukata 125 bin TL para cezası
Altın rekora doymuyor
Şehit emniyet müdürünün çocukları babasının izinde
Aşıda heyecanlandıran açıklama: Ekim ayına hazır
Memura genel zam oranlarının dışında zam yapılabilir mi?
Bilim Kurulu Üyesi: Sağlık çalışanları çok yoruldu
Boşanmalarına rağmen birlikte yaşayarak yetim veya dul aylığı alanlar!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masanın kenarına vurarak soda açmak 1
Hindistan'da inek olmak 1
kurban bayramı 1
kurban eti 1
bayramda evde yalnız başına oturmak 1
acemi kasaplar 1
Telegram 3
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi yüksek lisans ve doktora program ilanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam