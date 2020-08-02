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İŞKUR projesiyle hayalini kurdukları işe kavuştular

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde doğuştan engelli kuzenler Yunus ve Hüseyin Durmuş, İŞKUR projesiyle hayalini kurdukları süt üretimi işine kavuştu.
 02 Ağustos 2020 22:02
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İŞKUR projesiyle hayalini kurdukları işe kavuştular

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Kozan Mahallesi'nde oturan bedensel engelli 31 yaşındaki Yunus ve genetik deri rahatsızlığı bulunan 25 yaşındaki kuzeni Hüseyin Durmuş, İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi'nden faydalanmak istedi.

Yüzde 40 engelli raporu bulunan iki kuzen, geçen yıl yaptıkları başvurunun ardından girişimcilik eğitimi aldı.

Daha sonra hazırlayıp sundukları "Süt Sığırcılığı Projesi" onaylanan kuzenler, hak kazandıkları 36'şar bin liradan toplam 72 bin liralık hibeyle 6 inek aldı.

Evlerinin bahçesinde kurdukları ahırlarda süt üretimi yapan kuzenler, geçimlerini bu sayede sağlıyor.

"Bu imkanlar için devlet büyüklerine teşekkür ederiz"

Yunus Durmuş, AA muhabirine, hazırladıkları projenin onaylanmasıyla kendi işlerini kurduklarını söyledi.

Verilen destek sayesinde 3 inek aldığını anlatan Durmuş, "3 inekten 2 yavru aldım. Bu hayvanlara bakıyorum. Suyunu, yemini ben karşılıyorum. Hayvanlarımdan memnunum. Bu imkanlar için devlet büyüklerine teşekkür ederiz. Kendi işimizin başındayız. Paramızı alın terimizle kazanıyoruz." diye konuştu.

Durmuş, ilerleyen süreçte işlerini daha da geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Hüseyin Durmuş ise kendi işini yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Hayvanlarımı besliyorum. Bu şekilde stresimi de atıyorum. Artık benim için bir gelir kapısı açıldı. Şu anda işimin başındayım ve çok mutluyum." dedi.

"Şu ana kadar 10 projeye 345 bin lira katkı sunduk"

İŞKUR İl Müdürü İsmail Koç da iş arayanları, işverenle talep ve yetenekleri doğrultusunda bir araya getirip, istihdama kattıklarını söyledi.

İşçi ile işvereni buluşturmanın yanı sıra kendi işini kurmak isteyen, gerekli şartları taşıyanlara destek sunduklarını ifade eden Koç, kuzenlerin proje başvurularının da yapılan değerlendirme sonucu olumlu sonuçlandığını anlattı.

Engelli ve eski hükümlülere yönelik hibeleri kapsamında şu ana kadar 10 projeye 345 bin lira katkı sunduklarını bildiren Koç, şunları kaydetti:

"Engellilerimize kendi ayakları üzerinde durmaları için bu desteği sağlıyoruz. Bu desteği vermekten ve onları takip etmekten çok mutlu oluyoruz. Tüm engelliler ve eski hükümlüler, KOSGEB internet sitesinden online girişimcilik eğitimi alarak bu sertifikaya kavuşabilir. Eğitim aldıktan sonra çok kolay şekilde bu hibe projelerine başvurabilirler."
Anadolu Ajansı
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