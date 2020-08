Yılda ortalama 2.5 santim kayıyoruz

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, "Marmara depreminin büyüklüğü 7'nin üzerinde olacak. Her yıl ortalama 2.5 santim batı-güney batı yönüne doğru kayıyoruz, bu da enerji biriktiriyor. Her an olacakmış gibi depreme karşı hazırlıklı olmalıyız" dedi

