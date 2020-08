Salda çamurunun faydası yok, zararı var

DENGE BOZULUR

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre: Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu (Çevre ve Tabiat Varlıkları Bilim Kurulu üyesi Jeoloji Mühendisi): Yer bilimciler olarak Salda Gölü'ndeki malzemenin cilde iyi geldiği yönünde herhangi bir bilgimiz yok. Bu yönde herhangi bir bilimsel veri ya da yazı da yok. Salda Gölü'nün değişik yerlerinden numuneler aldık. Bu numuneler üzerinde MTA'da gerekli analizler yapıldı. Salda Gölü'ndeki çamur ve kilde Hidromanyezit, Aragonit, Serpantin, Kalsit ve Guartz olduğu tespit edildi. Salda Gölü'ne beyazlık rengini veren mineral Hidromanyezit'tir. Bu madde suyunu kaybettiğinde manyezit oluyor. Salda Gölü'nün bilimsel olarak ciddi bir değeri var. Bu yüzden Salda Gölü'nü korumamız lazım. Salda'da küçük bir göl sahili bulunuyor. Devasa bir yer de değil. Oraya her gün binlerce kişi gidiyor. O binlerce kişi oradan bir kilo kil veya çamur alırsa oranın dengesi tamamen bozulur. Emin olun bir sene sonra orada bir şey kalmaz. Aynı şekilde Salda Gölü çevresinde çukur açmak da doğru değil. Orayı kazdığınız zaman orada oluşmaya çalışan o stratomolitler ile tabakalaşmalar bozulur. Yani bu durum jeolojik sürece de müdahale olur.

BİLİMSEL BİR ÇALIŞMA YOK

Prof. Dr. Burhan Engin (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim öğretim üyesi): Salda Gölü çamurunun veya kilinin net olarak deri hastalıklarına iyi geldiği yönünde yapılan bilimsel bir çalışma yok. Bunlar daha çok kişisel kanaatlere göre yapılan söylemler. Takip ettiğimiz egzama, sivilce ve sedef hastalarımıza Salda Gölü çamurunun veya kilinin iyi geldiğine dair bir gözlemimiz bulunmamakta. Çamur banyoları dermatolojik olarak cilt hastalıklarını genel olarak tedavi etmemektedir. Ancak çamur banyosu veya kil, bazı hastalarda geçici olarak hastalığı söndürmektedir. Nihai çözüm olmadığı gibi içinde barındırdığı maddelerden dolayı hastalığı alevlendirebileceği için uzmanlar olarak çamur banyosunu önermemekteyiz.

VALİLİK: YASAKLANDI

Burdur Valiliği ise Salda Gölü'nde çukur oluşturulması ve buralarda çamur banyosu yapılmasının yasaklandığını duyurdu. Valilik'ten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Beyaz Adalar bölgesi ile Halk Plajı bölgesinde ahşap bariyerlerle çevrilmiş hat ile kıyı arasında kalan alanda; çukur oluşturulması ve buralarda çamur banyosu yapılmasının, gölün tabanı ve sahilden killi çamur ve kum alınmasının, tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, kağıt vb. her türlü malzemenin çevreye atılması ve sigara ile diğer tütün ürünlerinin içilmesinin, her türlü yiyecek ve içecek maddesi sokulması ve tüketilmesi, piknik yapılmasının, göl içerisinde ve duş alanlarında şampuan, sabun gibi kozmetik ürünlerinin kullanılmasının, şezlong veya buna benzer malzemelerin sokulması ve her türlü çadır kurulmasının, göl havzasında piknik alanı olarak belirlenen yerler dışında ateş yakılmasının İl Mahalli Çevre Kurulunca yasaklanmasına karar verilmiştir."