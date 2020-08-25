1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzindeyken çağrılmasına rağmen göreve dönmeyen memur hakkında işlem yapılabilir mi?

Danıştay 5. Dairesinin K.1984/569 sayılı Kararında yıllık iznini kullandığı sırada hizmetine ihtiyaç duyulan personelin göreve çağrılmasında mevzuata aykırılık olmadığı, böyle bir çağrı üzerine personelin göreve başlaması gerektiği, göreve dönmeme halinin on günü aşması halinde memurun çekilmiş sayılacağı belirtilmiştir.
 25 Ağustos 2020 14:05
Yazdır
İzindeyken çağrılmasına rağmen göreve dönmeyen memur hakkında işlem yapılabilir mi?

Soru: Yıllık iznim onaylandıktan sonra bir ay süreyle il içi görevlendirmem yapıldı. Yıllık iznimle görevlendirme süresinin bir kısmı çakışıyor. İdare ile yaptığım görüşmede izin tarihine kadar görevlendirme kapsamındaki görevime gitmem gerektiği, izin başlangıcında ayrılabileceğim söylendi. Bu şekilde iznimin başladığı tarihe kadar çalışıp iznin başladığı tarihte izne ayrıldım. Bu süreçte göreve gelmedi denilerek tutanak tutulabilir mi?

Cevap: Anayasanın 50. maddesine göre dinlenme hakkı Anayasal bir hak olup, ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartlarının kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. Bu hükme uygun olarak 657 sayılı Kanunun 102. maddesinde, Devlet memurlarının yıllık izin süresinin, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gün olduğu, zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebileceği hüküm altına alınmış, 103. maddesinde ise yıllık izinlerin, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabileceği ifade edilmiştir.

Çok sıklıkla uygulanmasa bile bazı olağanüstü durumlarda yıllık izindeki memurların göreve çağrılması mümkün bulunmaktadır. Örneğin 15 Temmuzu takip eden süreçte 18 Temmuz 2016 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2016/16 sayılı Genelge ile ülke genelinde tüm kamu çalışanlarının yıllık izinleri kaldırılmış, izinde bulunanların ise en kısa sürede görevlerine dönmeleri talimatlandırılmıştır. Bu genel uygulama dışında kurumlarda acil ve olağanüstü durumlarda bireysel bazda hizmetine ihtiyaç duyulan izindeki memur göreve çağrılabilmektedir.

Danıştay 5. Dairesinin K.1984/569 sayılı Kararında yıllık iznini kullandığı sırada hizmetine ihtiyaç duyulan personelin göreve çağrılmasında mevzuata aykırılık olmadığı, böyle bir çağrı üzerine personelin göreve başlaması gerektiği, göreve dönmeme halinin on günü aşması halinde memurun çekilmiş sayılacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan kamu personelinin il içinde ve il dışında geçici görevlendirilmesi yaygın bir uygulamadır. Yıllık izni onaylanmış bir memurun sonraki tarihli bir onayla kurum içi geçici görevlendirilmesi yıllık izni iptal eder mi? Kural olarak geçici görevlendirme yapılırken memurun yıllık izin durumuna bakılmalı ve acil durumlar yoksa yıllık izin döneminde memur görevlendirilmemelidir. Geçici görevlendirme sürecindeki memura izin verilemeyeceğine ilişkin olarak mevzuatta bir kural bulunmamaktadır. Dolayısıyla geçici görevlendirme döneminde amirlerince uygun görülmesi halinde memur yıllık izin kullanabilecektir. Ayrıca, usulde paralellik ilkesi gereği izni veren makamın izni iptal etmesi ve personeli göreve çağırması gerekmektedir. İzin veren amirin farklı, görevlendirmeyi yapan amirin farklı olması durumunda memurun hizmetine ihtiyaç duyulacak ise bu durumda izin vermeye yetkili amir tarafından izin iptal edilmeli ve personel görev başına çağrılmalıdır.

Sonuç olarak 657 sayılı Kanunda göreve gelmeyen memurlar hakkında işlem yapılabilmesinin ön koşulu görevin terkinin özürsüz ve mazeretsiz olarak gerçekleşmesidir. Yıllık izin onayı verilen, izin döneminde yeni bir onay alınarak hizmetine duyulan ihtiyaca binaen göreve çağrılmayan bir personelin geçici görevlendirme süresi içinde yıllık izin kullanması sebebiyle göreve gelmemesinin özürsüz ve mazeretsiz göreve gelmeme olarak değerlendirilemeyeceğini, bu durumdaki memur hakkında bir işlem yapılamayacağını değerlendirmekteyiz. Ancak idareler her türlü yetkiye haiz olup hakkınızda disiplin işlemi uygulayabilir, bu halde siz de yargı yoluna başvurabilirsiniz.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İŞKUR'da 200 şube müdürünün ataması iptal edildi
25 Ağustos 2020 14:53		 Mahkemelere dışardan görevlendirilen sosyal hizmet görevlilerine ücret ödenir mi?
25 Ağustos 2020 11:12
Memurlar, ticari araç alabilir mi?
24 Ağustos 2020 11:07		 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü güvenlik soruşturması yapabilir mi?
20 Ağustos 2020 17:09
İki polisin açığa alınmasına büyük tepki!
20 Ağustos 2020 16:03		 Memurlar.net üyeleri, 'Üyelik Şifrelerini' daha güçlü şifreler ile değiştirmeli!
20 Ağustos 2020 15:05
CBK ile yurt dışı teşkilatı kurulması veya burs verilmesi Anayasa'ya aykırı mı?
20 Ağustos 2020 09:30		 İç denetçi sınavındaki YDS sorunu için çözüm üretilecek mi?
20 Ağustos 2020 00:02
Hizmetleri aksatmayan esnek çalışma modeli kalıcı olarak düzenlenmeli
19 Ağustos 2020 14:20		 memurlar.net'in hazırladığı görevde yükselme sınavlarına hazırlık platformu yayına başladı
18 Ağustos 2020 10:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:13 - Bakan Dönmez: Giresun'da 2600 abonenin elektriği kesik15:04 - Sağlık Müdürlüğü'nden PCR test sonucu bekleyen vatandaşlara uyarı14:58 - Bu ilde bir ayda 40'tan fazla sağlık çalışanı virüse yakalandı14:53 - İŞKUR'da 200 şube müdürünün ataması iptal edildi14:52 - 8 çalışanda virüs çıktı, sosyal hizmet merkezi'ne takviye ekip geldi14:46 - e-ticarette dolandırıcıların 'kargo' tuzağı
14:39 - Belediye Başkanından, meclüs üyesine suç duyurusu14:30 - Biden'e sessiz kalanların gündemi Fahrettin Altun14:27 - Yusufeli Barajı inşaatında virüs vakaları artınca yeni tedbirler alındı14:25 - Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşmadı14:21 - Apartman bahçesinde 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu14:17 - 'Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak'
14:14 - Hemşireye tokat atan magandaya meydan dayağı14:05 - İzindeyken çağrılmasına rağmen göreve dönmeyen memur hakkında işlem yapılabilir mi?14:04 - Formula 1, dokuz yıl sonra yeniden Türkiye'de13:58 - Üniversite öğrencileri ozon cihazı ve yerel e-ticaret yazılımı geliştirdi13:52 - SUBÜ, aylık 4 bin 500 lira burs ile doktora öğrencisi alacak
13:43 - FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında karar açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Virüs bulaştıktan sonra, en yoğun kaçıncı günde kendini hissettiriyor?
Kronik rahatsızlığı olan öğrenciler hakkında karar
FOX TV'nin yeni ana haber sunucusu canlı yayında veda etti
MEB, özür durumu tayinlerini gece yarısı açıkladı
İbrahim Kalın: Yeni müjdeler gelebilir...
HDP'li Tuma Çelik'in Whatsapp mesajları ortaya çıktı!
Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri belli oldu
300 Adıyaman cezaevi personeli il dışına nakil edilecek
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı?
İş Bankası bile SEO yapmaya başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
canlı yayında intihar etmek 1
şanlıurfa 1
23.08.2020 Giresun'da sel felaketi 3
corona virüs cezalarının silineceği kanısı 1
ders çalışmak 2
gram altının 425 liraya çıkması 1
Fatih Portakal 1
giresun 1
koronavirüste 2.dalga ihtimali 3
ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim 4
SON İLANLAR
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpşa Rektörlüğü 30 İşçi Alacak
Gemlik Daniş Ekim Öğretmenevi İşçi Alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak- Güncellendi
Türkiye İstatistik Kurumu 50 uzman yardımcısı alacak
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa sözleşmeli 86 sağlık personeli alacak- Güncellendi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam