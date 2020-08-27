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Bir ilden daha 65 yaş ve üzeri ile düğün kısıtlaması

Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarda AVM, toplu taşıma ve sokağa çıkma saatlerinde kısıtlamaya gidildi. Kararda ayrıca kına gecesi, mevlit yemeği ve nişan gibi etkinliklere izin verilmeyeceği bildirildi.
 27 Ağustos 2020 18:14
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Bir ilden daha 65 yaş ve üzeri ile düğün kısıtlaması

Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarda AVM, toplu taşıma ve sokağa çıkma saatlerinde kısıtlamaya gidildi. Kararda ayrıca kına gecesi, mevlit yemeği ve nişan gibi etkinliklere izin verilmeyeceği bildirildi.

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu bugün saat 12.00'de Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda salgının yayılım hızını azaltmak ve kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak bazı kararlar alındı.

Alınan kararlar doğrultusunda düğün, nikah ve sünnet düğünü etkinliklerine izin verilirken, kına gecesi, mevlit yemeği, nişan vb. etkinlere izin verilmeyecek. 01/09/2020 tarihi itibariyle Sokak ve Köylerde yapılacak düğün, sünnet düğünü ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) durdurulacak, düğün salonlarında ikram edilecek (pasta, çerez vb) yiyecek içecek servisleri ambalajlı olarak her kişiye ayrı ayrı olarak verilebilecek. Korona virüs tedbirlerine uymak kaydıyla, köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün, nikah ve sünnet düğünü etkinliklere aynı gün içerisinde en erken 17.00 ile en geç 21.00 saatleri arasında izin verilecek.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine izin verilirken, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 16.00-19.00 saatleri arasında şehir içi toplu taşıma araçlarına binmeleri de kısıtlandı. Yine 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 18.00'den sonra AVM'lere girmelerine de kısıtlama getirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında (yerel yönetimler ve meslek odaları dahil) yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (hizmet almak için bulunan vatandaşları da dahil) yapılacak her türlü yiyecek içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulurken, ziyaretçi kabul edilmeyecek. Tüm işletmeler için İl Hıfzısıhha Kurulu Kararlarıyla bugüne kadar alınan tedbirlere riayet etmemeleri halinde; birinci ihlalde uyarı, İkinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde 1 gün faaliyet durdurma,, dördüncü ve daha sonraki her ihlalde 3 gün faaliyet durdurma cezası faaliyet alanına göre ilgili kurum tarafından uygulanacak.
İhlas Haber Ajansı
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