Türk Deniz Kuvvetlerinden Bangladeş Donanmasına yardım
MSB, Beyrut'taki patlamada hasar gören Bangladeş Donanmasına ait bir geminin onarımının, Türk Deniz Kuvvetleri imkanlarıyla yapılacağını bildirdi
|27 Ağustos 2020 21:50
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Beyrut'taki patlamada hasar gören Bangladeş Donanmasına ait bir geminin onarımının, Türk Deniz Kuvvetleri imkanlarıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören dost ve kardeş Bangladeş Donanmasına ait Bns Bıjoy'un, TCG İnebolu tarafından yedeklenerek Türkiye'ye intikal ettirilmesine başlanmıştır. BNS Bıjoy'un gerekli onarımları, Türk Deniz Kuvvetleri imkanları ile yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
BNS BIJOY of Bangladesh Navy, which was damaged in the Beirut explosion, is being towed to Turkey by TCG İNEBOLU. The necessary repairs to BNS BIJOY will be carried out at the facilities of the Turkish Navy. https://t.co/lIfz3ywOY7T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2020
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