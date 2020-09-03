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'Risk grubu grip aşılarına ulaşmakta zorluk çekiyor'

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nihal Pişkin, COVID-19 salgınının artmasının ardından zatürre aşısı ve grip aşısına olan talebin aşırı olduğunu söyledi.
 03 Eylül 2020 19:53
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ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nihal Pişkin, COVID-19 salgınının artmasının ardından zatürre aşısı ve grip aşısına olan talebin aşırı olduğunu söyledi.

Zatürre ve grip aşılarının COVID-19 virüsüne karşı bağışıklık kazandırmadığının altını çizen Prof. Dr. Pişkin, oluşan aşırı talep nedeniyle risk grubunda olanların aşıya ulaşmakta zorluk çektiğini söyledi.

Önümüzdeki sonbahar ve kış döneminde risk grubu olarak ifade edilen aralıktaki kişilerin hem grip aşısı hem de zatürre aşısı olmalarını uzmanlar olarak önerdiğini söyleyen Prof. Dr. Nihal Pişkin, "Ancak herkes koronadan o kadar korktu ki herkes aşı olmak istiyor, herkes kendince korunmanın yollarını arıyor. Böyle bir talebin olduğu dönemde özellikle risk grubu tanımlamasının yapılması ve bu kişilerin kolay bir şekilde aşıya ulaşmalarının sağlanması da diğer önemli bir durum. Zatürre ve grip aşısını öncelikle 65 yaş üstü kişilere, alt grupta yer alan ve Koah, astım, böbrek hastalıkları, kalp hastalıkları ve diyabet hastalıklarında, farklı nedenlerle bağışıklık sistemini baskılayan romatizmal hastalıklar veya kanser hastalarında özellikle bu aşıların kullanılması öneriyoruz" dedi.

ÖNCELİKLE RİSK GRUBUNUN VE İHTİYACI OLANLARIN AŞIYA ULAŞMALARI SAĞLANMALI

Sağlıklı bireylere aşı önermediklerini belirten Prof. Dr. Pişkin, "Yaklaşık 15 yıldır çocuk aşılama rutin şemasında zatürre aşısı yer alıyor. Bu nedenle çocuklarımız bu bakteriye karşı bağışıklık geliştirmiş durumdalar. 65 yaş altında olan ve kronik bir rahatsızlığı olmayan sağlıklı bireylere zatürre aşısını önermiyoruz. Bunun altını çizmek istiyorum çünkü gerçekten çok aşırı bir talep var. Bakanlığın hazırladığı aşı stoklarında sıkıntı yaşandığı yönünde haberler gelmekte. Bu nedenle öncelikle risk grubunun ve ihtiyacı olanların aşıya ulaşmaları sağlanmalıdır" diye konuştu.

"3 VİRÜSÜN ORTAK ÖZELLİĞİ AKCİĞERLERDE ENFEKSİYONA NEDEN OLUYORLAR"

Covid-19 nedeniyle gerçekleşen ölümlerin, virüsle birlikte zatürre olarak bilinen akciğer enfeksiyonundan kaynaklandığını ifade eden Pişkin şöyle konuştu; 'Covid-19 vakalarının tanımlanmasının ardından hastalığın etkilerini hepimiz takip etmeye başladık. Güncel verilere göre dünyada her geçen gün artarak devam ediyor. Ölüm oranlarının aslında zatürre diye bildiğimiz, akciğer dokusunun enfeksiyonundan kaynaklanan solunum yetmezliği ile ilişkili olduğunu gördük. Solunum yetmezliği, korona ve covid gibi birçok tanımlar hayatımıza girmeye başladı. Özellikle sonbahar mevsiminin yaklaştığı Eylül ayının bu ilk günlerinde Zatürre aşısı olarak bildiğimiz, aslında hem çocukluk çağı aşılamasında hem de yetişkin yaş uygulamasında önerdiğimiz pnömokok aşısına ve influenza da dediğimiz grip aşısına artan bir talep olduğunu görmekteyiz. Bu konuda bazı yanlış anlaşılmaları gidermekte fayda var. Grip Aşısı ve Zatürre Aşısı, Covid-19 virüsüne karşı primer bir koruma sağlamıyor. Zatürre Aşısı pnömokok dediğimiz farklı bir organizmaya karşı etkili bir aşıdır. Grip aşısı ise influenza diye adlandırdığımız başka bir virüse karşı olan bir aşıdır. Her üç virüsün ortak özellikleri ise akciğerlerde hasar yaratıyorlar, akciğerlerde enfeksiyonuna neden oluyorlar. Birlikte olduklarında oluşabilecek olan hasarın fazla olduğunu biz biliyoruz. Aralık ayında başlayan pandemi sürecinden bu yana kadar bunu deneyimledik."

ZATÜRRE VE GRİP AŞILARI FARKLI BAZI MİKROORGANİZMALARA KARŞI KORUMA SAĞLIYOR

Grip aşını uzun yıllardır tavsiye ettikleri bir aşı olduğunu söyleyen Pişkin, "Grip aşısında ise farklı bir özelliği var. Uzun yıllardır tavsiye ettiğimiz bir aşıdır. Yine bu aşıyı da öncelikle 65 yaş üstü ve kronik hastalarımızın, hamilelerin ve bu dönemde hamile kalma düşüncesi olanların influenza aşısı ile aşılanmış olmasını istiyoruz. Bu aşı her yıl içeriği tanımlanan bir aşıdır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl dünyadaki influenza virüslerinin belirlenmesinin ardından hazırlanan bir aşıdır. Her yıl tekrarı olması gereken bir aşıdır. İnfluenza denilen virüsün zatürre yapıcı etkisini önlüyor. Birlikte olması durumunda tablonun daha hafif olmasını sağlıyor. Böyle bir dönemde aşı yaptırmak ağır gelmez. Her iki aşı da Covid-19'u tetiklemez. Zonguldak bir madenci şehri ve burada astım ve koah gibi meslek hastalıklarıyla yoğun olarak karşılaşıyoruz. Özellikle kronik hastaların bu aşıları olmasını tavsiye ediyoruz. Yalnız unutulmamalı ki bu aşıları oldum tamam bana artık Corona bulaşmaz gibi yanlış bir algıya kapılmamamız lazım. Her iki aşı da Corona Virüse karşı etkili aşılar değildir. Birlikte oldukları takdirde farklı bazı mikroorganizmalara karşı koruma sağlıyorlar. Covid-19'a karşı esas korunma mutlaka maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına uymamız son derece önemlidir" dedi.
DHA
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