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Erdoğan'dan sert Fransa tepkisi: O uçak gemisi niye geliyor?

Doğu Akdeniz ve Ege'de krizin çözümünde Türkiye'nin her türlü diyaloğa açık olduğunu, Fransa ve Yunanistan'ın ise gerginliği körüklediğini söyleyen Erdoğan'ın Merkel'e "Fransa'nın amacı ne? O uçak gemisi neden buraya geliyor?" diye sordu
 05 Eylül 2020 08:44
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Erdoğan'dan sert Fransa tepkisi: O uçak gemisi niye geliyor?

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Doğu Akdeniz ve Ege'deki krizi ele aldığı görüşmesinde Türkiye'ye haksızlık yapıldığını, her türlü diyaloga açık olunmasına rağmen Fransa ve Yunanistan'ın gerginlikleri körüklediğini söyledi.
Erdoğan, Merkel ile önceki akşam bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. "Heyetler arası" formatında gerçekleşen görüşmenin "olumlu" geçtiği, "açık açık her şeyin konuşulduğu" öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, görüşmede Erdoğan, öncelikle Türkiye'ye haksızlık yapıldığını ifade etti, masadan kalkanın her zaman ve her şartta Yunanistan olduğunu söyledi. Yunanistan'a defalarca diplomasi çağrısı yaptıklarını kaydeden Erdoğan, "Gerginliği körükleyenler belli. Fransa ile Yunanistan ile görüşün" mesajını yineledi.

'Şımarık ve bencil'

Erdoğan görüşmede, Yunanistan'ı Fransa'nın kışkırttığını vurgulayarak Merkel'e "Yunanistan şımarık ve bencil davranıyor. AB ve özellikle Fransa da arkasında ve destekleyici unsur. Fransa'yı da anlamakta zorlanıyoruz. Fransa'nın amacı ne? Fransa'nın Doğu Akdeniz krizi ile ne ilgisi var? O uçak gemisi neden buraya geliyor?" sözleriyle aktardı.
Erdoğan, bu süreçte Meis Adası'na asker çıkarılmasını da gündeme getirdi ve bunun uluslararası hukuka, sözleşmelere ve tüm anlaşmalara aykırı olduğunun altını çizdi.

Erdoğan'ın Doğu Akdeniz ve Ege bağlamında sert itirazlarda bulunup uyarılar yaptığı Merkel ise, sürece dair hem Fransa hem de Yunanistan ile görüşmelerini sürdüreceğini ifade etti. Merkel, önce Macron ile bir araya geleceğini, Miçotakis ile de konuyu değerlendireceğini Erdoğan'a iletti. Bunun üzerine Erdoğan'ın, "Onlarla görüşmeniz daha doğru olacak" ifadelerini tekrarladığı belirtildi. Bu görüşmelerin ardından Erdoğan ve Merkel bir görüşme daha yapacak.

'Garantör' vurgusu

Merkel, bu süreçte gerginliğin bitmesi ve krizin sonlanması için Türkiye'nin de diplomatik süreçlere destek vermesini istedi. Erdoğan da, "Biz barış için elbette bölgede muhatap alınacak ülkelerle ve garantör ülkelerle bir araya geliriz. İstiyoruz ki bu zenginliklerden tüm bölge ülkeleri faydalansın ama isteniyor ki Türkiye, Ege'ye de Akdeniz'e de çıkmasın. Böyle bir şey mümkün mü, bunun hiçbir dayanağı yok" dedi. Erdoğan'ın, "Garantör ülkeler ile görüşürüz" vurgusunu, "Macron ile görüşme yapmama" mesajı olarak Merkel'e yaptığı ifade ediliyor.
Bu arada Erdoğan-Merkel görüşmesinde Alman basınında çıkan, "Erdoğan'ın Yunan gemilerini vur" talimatı verdiği haberi de gündeme geldi. Bu haberler, "süreci provoke etme" girişimi olarak yorumlandı.
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