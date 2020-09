Denize sıfır otopark!

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre: Her yıl 10 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği İstanbul'da turistlerin ilk adresi Eminönü ve çevresi oluyor. Yeni Cami, Mısır Çarşısı, Sirkeci Tren Garı gibi pek çok mekana ev sahipliği yapan semtin, deniz kıyısı adeta otoparka döndü. Bazı vatandaşların araçlarını Eminönü İskelesi önüne park etmesi vatandaşların tepkisini çekti. Otoparka çevrilen meydanda her gün aynı görüntü ortaya çıkarken park edilen araç sayısının ise her geçen gün arttığı görüldü. Her gün aynı görüntülerin yaşandığı meydanda bu durumun 2 aydır devam ettiği öne sürüldü. Vatandaşlar, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi meydandaki bu çirkin görüntülerin sona ermesini isterken meydanın çalışmalarla daha da güzelleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Restoranları suçladılar

Araçların Galata Köprüsü altında bulunan restoran sahiplerine ait olduğunu söyleyen çevre sakinleri, 2 aydır belirtilen noktaya araçların park edildiğini kaydetti. 30 yıldır meydanda esnaflık yaptığını söyleyen bir vatandaş, "Araçların çoğu Galata Köprüsü altındaki restoran sahiplerine ait. İki ay öncesine kadar buraya araç park edilmiyordu. 2 aydır araç park ediliyor. Cezalar falan kesiliyor ama yine de park ediliyor. İSPARK yerine buraya park ediyorlar" dedi. Boş zamanlarında hobi olarak fotoğraf çektiğini söyleyen Umut Yılmaz da araçların meydanın estetiğini bozduğunu söyledi. Yılmaz, "Buraya araç park etmek yerine daha da güzelleştirerek insanların hem denizi hem de İstanbul'u seyretmesi sağlanabilir. Her yerde araç görmekten sıkıldık. Nefes almak için çıktığınız bir yerde de böyle bir manzara ile karşılaşmak çok acı. 100 metre ileride İSPARK var ama araçlarını gelip meydana park etmişler. Buraları güzelleştirmek varken daha da çirkinleştiriyoruz" diye konuştu.