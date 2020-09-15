2020 KPSS'ye, lise düzeyinden başvuru yapabilir miyim?
|15 Eylül 2020 18:08
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SORU: Ben ağız ve diş sağlığı bölümü mezunuyum önlisans programından ama ortaöğretim acil tıp teknisyeni mezunuyum. Ben üniversitede paremedik okumadım diye hem ortaöğretim hem önlisans sınavına girebilir miyim?
CEVAP: Kısa bilgi
2020 KPSS lisans (4 yıllık) Eylül ayında yapıldı ve başvurular 30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri alınmıştı.
2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı, 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
2020-KPSS Ön Lisans Sınavı ise, 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular, 21 Ağustos 2020 - 02 Eylül 2020 tarihlerinde alındı.
Temel kural
KPSS B grubundaki temel kural şudur: Bir kişinin aynı veya farklı düzeyde hala geçerli olan iki tane farklı B grubu puanı olamaz. Bu da demektir ki; bir aday 2020 yılında lisans, önlisans ya da lise KPSS'den sadece birine başvurabilir.
İki düzeyden başvuru yapılabilir mi?
Hayır yapılamaz. Bu konuda ÖSYM sistemi de yanıltılamaz. Çünkü lisans KPSS'ye giren bir kişinin artık daha alt düzeyde KPSS başvurusu yapmasını sistem engellemektedir. ÖSYM sistemi üniversitelerle entegre durumdadır. Adayın hangi düzey öğrenime sahip olduğu ÖSYM sistemince görülebilmektedir. Yani Haziran'da lisans düzeyinde başvuran bir kişi Eylül'de lise düzeyinden başvuru yapamaz.
Yine aynı şekilde önlisans ve lise başvurularında, bir aday bu öğrenim düzeylerinin her ikisinden birden sınava giremez.
Daha önce lisans düzeyinde girenler 2020'de lise veya önlisans olarak sınava girebilir mi?
Hayır. Kılavuzda da açıkça belirtildiği üzere başvuru tarihlerinin son günü itibariyle en yüksek öğrenim düzeyinden KPSS'ye başvuru yapılabilir. Zaten daha önce lisanstan giren bir adayın daha alt bir öğrenim düzeyinden (önlisans-lise) düzeyinden başvuru yapmasını ÖSYM online başvuru sistemi engellemektedir.
Herkes girdiği düzeyden mi tercih yapacak?
Evet herkes, sınava hangi düzeyden girmiş ise, 2 yıl boyunca sadece o düzeyden tercih yapabilecek. Yani sınava lisans düzeyinden girmiş bir aday, 2 yıllık süre boyunca sadece lisans kadrolarını tercih edebilecektir.
2020 KPSS Ortaöğretim Kılavuzunda yer alan açıklama şu şekildedir:
DİKKAT: Adayların mezun oldukları en üst öğrenim düzeyinden sınava
girmeleri gerekmektedir.
2020-KPSS Lisans sınavına son başvuru tarihi olan 13 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla (13 Temmuz 2020 ve öncesinde) bir lisans diploması almaya hak kazanan adaylar ile 2020-KPSS Ön Lisans sınavına son başvuru tarihi olan 2 Eylül 2020 tarihi itibarıyla (2 Eylül 2020 ve öncesinde) bir ön lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar, ortaöğretim düzeyinde yapılacak sınava başvuramazlar. Bir adayın birden fazla öğrenim düzeyinden (lisans, ön lisans, ortaöğretim) KPSS'ye katılması mümkün değildir. 2020-KPSS Lisans veya 2020-KPSS Ön Lisans sınavına başvurmuş adayların, 2020-KPSS Ortaöğretim sınavına başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir.
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