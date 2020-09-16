Oruç Reis'in yeni rotası Meis'in güneyi

Son bir ayda yayımlanan üç Navtex ile Türkiye'nin deniz yetki alanlarının en güneyinden başlayarak kuzeye doğru ilerleyen Oruç Reis'in bakım sonrası rotası Meis'in güneyi olacak. Oruç Reis'in bu bölgedeki araştırmalarının 2 ayda tamamlanması bekleniyor.

Sismik arama ve araştırma faaliyetlerinin ardından Antalya'ya gelen Oruç Reis'in yeni rotası belli oldu. Oruç Reis, çalışmalarına ara vererek hafta sonu Antalya Limanı'na döndü. Geminin, gerekli bakım ve onarım çalışmaları ardından görevine devam edeceği açıklandı. Oruç Reis'in Türkiye'nin BM'ye 2004 yılında bildirdiği kıta sahanlığında yürüttüğü faaliyetler, Yunanistan ile müzakereye konu değil. Bu doğrultuda Oruç Reis'in bölgedeki planlı faaliyetlerinin, bakım onarım ve personel değişimi ardından tamamlanması için geminin yeniden bölgeye gönderilmesi bekleniyor.

YENİ NAVTEX YAYIMLANACAK

Oruç Reis, 9 Ağustos'ta Türkiye'nin deniz yetki alanlarının en güneyinden başlattığı faaliyetlerini, yayınlanan diğer iki Navtex ilanıyla birlikte kuzey istikametine doğru sürdürdü. Geminin bir sonraki görev sahasının ise Meis Adası'nın hemen güneyindeki deniz yetki alanlarını kapsaması planlandı. Bu doğrultuda yeni Navtex ilanının koordinatlarının Meis ve Rodos adası karasularının bitiminden itibaren başlatılması bekleniyor. Oruç Reis'in şu ana kadar güneybatı-kuzeydoğu istikametinde taradığı bu alanlar, Meis güneyi de dahil olarak tamamlandıktan sonra, güneydoğu-kuzeybatı hatları boyunca 90 derece kesen hatlar üzerinden bir kez daha taranacak ve bölgedeki sismik araştırma faaliyetinin ilk aşaması tamamlanmış olacak.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren Oruç Reis araştırma gemisine refakat-koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!' ifadeleri kullanıldı.



3 AYLIK BİR PLANLAMA

Oruç Reis'in bölgedeki faaliyetleri, 3 aylık bir planlamayı kapsıyordu. Görevin ilk bir ayında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik bir alanda tarama yapıldı. Planlamalar doğrultusunda bölgede toplam 15 bin kilometrelik alan taranacak ve çalışmalar 2 ay daha devam edecek.

Kıymet Sezer