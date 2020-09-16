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Vaka sayısı patlayınca istifalar başladı!

Toplumun kural tanımazlığı yüzünden salgının şiddeti dinmiyor. Konronavirüste ön safta savaşanlardan 90 sağlıkçı ve 12 eczacı hayatını kaybederken ağır şartlar onları istifaya da zorluyor. ATO verilerine göre, 39'u hekim toplam 90 sağlık çalışanı koronavirüsle mücadelede yaşamını yitirdi. Toplam pozitif vakaların yüzde 10'unu oluşturan sağlık çalışanlarının pek çoğu istifa etmeyi ya da emekliye ayrılmayı düşünüyor.
 16 Eylül 2020 07:50
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Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Pandemi sürecinde büyük fedakarlıklarla çalışmalarına karşın bir yandan virüsün diğer yandan şiddet olaylarının hedefi olmaktan kurtulamayan sağlık çalışanları, ağırlaşan koronavirüs tablosuyla birlikte zor günler geçiriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandeminin başından bu yana koronavirüs nedeniyle vefat eden sağlık personeli sayısını 52, Kovid-19'a yakalanan sağlık çalışanı sayısını ise 29 bin 865 olarak açıkladı.

ATO'nun verilerine göre de, beşi 12 ve 13 Eylül'de olmak üzere 39'u hekim toplam 90 sağlık çalışanı bu mücadelede yaşamını yitirdi.

Milliyet'e konuşan Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemur, Bakan Koca'nın 52 sağlık çalışanın hayatını kaybettiğine yönelik açıklamasını hatırlatarak, "Bakanın açıkladığı gün bizim elimizdeki verilerde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın sayısı 73'tü. Şimdi 90'a ulaştı. Sağlık çalışanlarımız bütün pozitif vakaların yüzde 10'u civarında" dedi.?

'Bilgimiz teyitli'

Hayatını kaybeden 90 sağlık emekçisinin bilgisinin teyitli olduğunu söyleyen Baytemur, "Sağlık çalışanlarının sayısı 1 milyonun üzerinde. Biz bunu tabii ki temizlik işçisi, güvenlik işçisi, aşçı... Bütün hepsini dahil ederek değerlendiriyoruz.

İki gün önce Sağlık Bakanlığı'nın deposunun başşöförü Kovid-19 nedeniyle vefat etti. O da bir sağlık çalışanı. Verilerimizde eksiklikler de olabilir tabii ki. Uç noktalarda, taşrada bize ulaşmayan veriler de olabilir. Ama 90 teyit edilmiş rakam" diye konuştu.

10 eczacı var

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak da, hemen her gün eczacıların ve eczane çalışanlarının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını ve yaşamlarını kaybettiğini öğrendiklerini belirterek, "Pandemi mücadelesinde bugüne kadar 10 eczacımızı ve 2 eczane çalışanımızı kaybettik" bilgisini verdi.

Vaka sayısındaki artışla birlikte eczanelerin iş yükünün de arttığını vurgulayan Çolak, bununla birlikte bulaş riskinin de doruğa çıktığını kaydetti.

Pandeminin ilk sürecinde Kovid-19 pozitif hastaların, ilaçlarını yalnızca hastanelerden ve pandemi eczanesi ilan edilen eczanelerden temin edilebildiğini hatırlatan Çolak, "Ancak şu anda Kovid-19 pozitif hastalar tüm eczanelere gelebiliyor.

Bu durum hem eczane çalışanlarımızı, hem de diğer hastalarımızı riske atıyor. Bulaş riski katlanıyor" vurgulamasını yaptı.

Sürecin herkes için zor olduğunu ancak sağlık çalışanları için daha zor olduğunu ifade eden Çolak, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanları gün geçtikçe tükeniyor. Tükenmek, yok sayılmak istemiyoruz. En önemlisi de pandeminin ilk günlerinden bu yana tekrarladığımız taleplerin karşılanmasını istiyoruz. Nasıl ki futbolculara ve siyasetçilere düzenli aralıklarla test yapılıyorsa, eczacılarımızın ve eczane çalışanlarımızın da düzenli aralıklarla testten geçirilmesini talep ediyoruz.

Eczanelerimize ve eczane çalışanlarımıza ücretsiz koruyucu ekipman sağlanması için destek bekliyoruz. Kağıt ortamda düzenlenen reçetelerin tamamen kaldırılarak elektronik reçete sistemine geçilmesini istiyoruz."

İstifalar sürüyor

Canlarını ortaya koyarak yürüttükleri mücadelede Kovid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesi ve virüsten ölenlerin şehit kabul edilmesi gibi talepleri karşılıksız kalan, artan vaka tablosuyla mesai yükleri ağırlaşan sağlık çalışanlarından her geçen gün istifa ya da emekliye ayrılma haberleri de gelmeye başladı.

İlgili meslek örgütlerinin açıklamalarına göre, sadece Bursa'da son 3 ayda kamudan istifa eden hekim sayısı 29'u buldu.

Manisa'da göğüs hastalıkları uzmanı altı hekim de görevinden ayrıldı. Ülke genelinde sayının yüzlerce olduğu ifade edilirken, bazı sağlık çalışanları istifa kararlarını sosyal medya hesaplarından ilan etti.

İstifasını bu yolla açıklayanlardan aile hekimi Dr. Handan Çetinkaya, mesajında, "Ve istifa ettim sizlerle paylaşmak istedim. Kovid-19 olup kurtulanlardanım. İşe başlamıştım.

Ancak o kadar güvensiz korumasız ve haklarımız alınarak çalıştırılıyorduk ki daha fazla çalışmak istemedim. Ölümüzün bile bir anlam ifade etmediği ortamda bunu tercih ettim" ifadelerini kullandı.

Siyah kurdele takıyorlar

Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla hekimler, Kovid-19 kaynaklı ölümlere ve artan hasta sayısına dikkat çekmek, ve sağlık çalışanlarının anısına saygı amacıyla 14-18 Eylül 2020 arasında tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takarak çalışma kararı aldı.

ATO'dan yapılan duyuruda da "Kovid-19 kaynaklı ölümlere ve artan hasta sayısına dikkat çekmek, yitirdiğimiz yurttaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının anısına saygı amacıyla sağlık kurumlarında ve tüm yaşam alanlarında 14-18 Eylül tarihleri arasında 'siyah kurdele' takıyoruz!" denildi.
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