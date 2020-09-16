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Kapış kapış satıldı! F1 biletleri 2.5 saatte tükendi

8 yıl aranın ardından Türkiye'ye dönecek olan Formula 1'in biletleri dün saat 12.00'de satışa çıktı. Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte sistem de kilitlendi. Biletler 2 buçuk saat içerisinde tükendi. Bazı kullanıcılar ise 15. dakikadan itibaren bilet bulamadıklarını belirten sosyal medya paylaşımları yaptılar.
 16 Eylül 2020 08:14
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Kapış kapış satıldı! F1 biletleri 2.5 saatte tükendi

Dünyanın en büyük motorsporları organizasyonlarından bir tanesi olan Formula 1, 8 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri döndü. İntercity İstanbul Park'ta düzenlenecek yarış, 30 TL'lik bilet fiyatıyla 'dünyanın en uygun fiyatlı Formula 1 yarışı' olarak nitelendirilirken, biletler de dün satışa çıktı. İlk 24 saat için indirimli biletler Biletix üzerinden satışa sunulurken, ilk andan itibaren siteye girenler sorun ekranı ile karşı karşıya kaldı.

Hürriyet'ten Cem Özenen'in haberine göre online olarak satışa çıkan biletlere yaşanan yüksek talep sebebiyle internet sitesinde saat 12.00 sıralarında kilitlenme yaşandı. Sitedeki kilitlenme süreci atlatıldıktan sonra ise indirimli olacak biletleri alabilmek için uğraşan Formula 1 severler hayal kırıklığına uğradı. Bu biletlerin ilk 2 buçuk saat içerisinde tükendiği açıklaması yapıldı: Siteye girenler 'Üzgünüz! Seçmiş olduğunuz fiyat kategorisinde koltuk bulunmuyor' uyarısı ile karşı karşıya kaldılar.

KARABORSACILAR

Formula 1'i Türkiye'ye 8 yıl aranın ardından getiren İntercity İstanbul Park yönetimine ve biletlerin satışını gerçekleştiren Biletix'e de sosyal medya üzerinden ciddi eleştiriler yöneltildi. Bu eleştirilerin en başında ise karaborsacılara engel olamadıkları geliyordu. Biletlerin tükenmesi ile birlikte Twitter üzerinden bilet aramaya başlayan insanlar ve sosyal medyadan bilet pazarlıkları başladı. İndirimli biletlerin tükenmesinin ardından ise günün ilerleyen saatlerinde (bugün satışına başlanacağı söylenen) indirimsiz, yüksek fiyatlı biletler satışa sunulmaya başlatılarak karaborsacılığın bir miktar önüne geçilmeye çalışıldı.

'15. DAKİKADA BİLET YOKTU İDDİASI'

Bütün bu gelişmeler yaşanırken bilet almak için siteye giren ve bulamayan tüketici ise soluğu sosyal medyada aldı. Siteye 15 dakika önceden girip beklediğini ve buna rağmen bilet alamadığını belirtenler, sitenin kilitlenmesini eleştirenler ve bilet alamadığını belirtenler de oldu, 30 tane bilet aldığını ve daha sonra satacağını söyleyenler de. İntercity Park'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın tersine bir iddia olarak ilk 15 dakikada sosyal medyada indirimli bilet kategorilerinde 'koltuk bulunmuyor' ibaresiyle karşılaştığını belirten kullanıcılar da oldu.
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