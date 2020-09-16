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Virüse karşı teması azaltmak için 'parmakmatik' üretti

Sivas'ta yaşayan Seyfullah İkbal Aktaş (21), koronavirüs sürecinde, insanların sıklıkla dokunduğu yerlere çıplak elle temaslarını engellemek için 'parmakmatik' ismini verdiği aparat üretti.
 16 Eylül 2020 10:11
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Aktaş, ATM kullanırken bu fikrin aklına geldiğini belirterek, talep halinde seri üretime geçmek istediğini söyledi.

Gökçebostan Mahallesi'nde reklamcılık işiyle uğraşan Seyfullah İkbal Aktaş, koronavirüsle mücadele sürecinde insanların sıklıkla dokunduğu yerlerle teması engellemek için 'parmakmatik' ismini verdiği proje geliştirdi.

Aktaş, anahtar şeklinde çizimini yaptığı parmakmatiğin pleksi malzemeden üretimine başladı. Özellikle toplu taşıma araçları, bankamatik, post cihazı, kapı açma-kapama gibi alanları düşünülerek tasarlanan parmakmatik ilgi çekti. Aktaş, talep görmesi halinde patentini aldığı parmakmatiğin seri üretimini yapmayı planlıyor.

İnsanlara koronavirüs sürecinde yararlı olmak istediğini ifade eden Seyfullah İkbal Aktaş, "Bu meslekte onuncu yılım, amacım halkıma milletime faydalı olmak. Şu an herkes salgının farkında ve yakın temasla bulaştığını da çok iyi biliyorlar. Benim ürettiğim malzeme salgının bulaşma riskini sıfıra indirmekte'' dedi.

'ATM'DE AKLIMA GELDİ'

Parmakmatik fikrinin gittiği ATM'de aklına geldiğini ifade eden Aktaş, "Bir gün bankamatikte bir işim vardı. Bankamatiği kullanırken de insan tedirgin oluyor. Çünkü yüzlerce insan dokunmuş oluyor. Oradan aklıma geldi. Düşündüm ben bunu nasıl geliştirebilirim, nasıl yapabilirim, nasıl millete bir yararım olabilir diye ve parmakmatiği yaptım.

Yani elle teması sıfıra indirdim. Örnek veriyorum otobüsler olsun, bankamatik olsun, post cihazı olsun, kapı açma-kapama, ofislerde ortak alanlarda olsun, tuvaletler olsun buralarda parmakla teması sıfıra indirmiş bulunmaktayız. Çünkü koronavirüs temasla geçen bir hastalıktır. Benim amacım da halkıma yararlı bir malzeme üretmekti ve ben yararlı olduğuna inanıyorum. Ürünüm patentli bir üründür. İnsanlara yararlı bir ürün olduğunu çok iyi biliyorum ve bu nedenle patentini aldım. Malzememiz yüzde 100 pleksi olup petrol ürünüdür.

3 milimetre kalınlığında lazer kesimle yapıyoruz. Sağlamlık olarak da yüzde 90 ile yüzde 95 oranında bir sağlamlığı var. Zaman açısından günde 10 bin adet üretme kapasitemiz mevcut. Saatte yaklaşık 500 adet yapıyoruz. Son teknoloji makinemizle yapıyoruz bu işlemleri. Elle temas yapmadan, güvenilir, kaliteli, sağlık açısından problem oluşturmayacak şekilde üretiyoruz" diye konuştu

AZ TEMAS HEDEFLENİYOR

Ürünü kullanan Yavuz Çağlar ise, "Günümüzü kasıp kavuran koronavirüse karşı ufak da olsa ciddi önlemler aldıran, insan sağlığını koruyabilecek bir ürün. Herkesin kullanmasını tavsiye ederim. Arabayı temassız olarak, pos cihazını temassız olarak herhangi bir kapıyı temassız olarak açmada kullanılabilecek bir ürün. Sağlık açısından önemli bir ürün olduğunu düşünüyorum" dedi.
DHA
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