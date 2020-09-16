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Sucuğunda at eti çıkan şirket, Cübbeli Ahmet'in mi?

Bazı basın yayın organları da ilgili şirketin sahibinin 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün olduğu iddia edilmişti. Ünlü, iddiayı yalanladı. Lalegül TV'nin de olayla ilgisi olmadığını açıkladı.
 16 Eylül 2020 10:50
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Sucuğunda at eti çıkan şirket, Cübbeli Ahmet'in mi?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı hileli ürünler listesinde, Lalegül Tekstil Tarım ve Gıda İnşaat Sanayi Ticaret ve Limited şirketinin ürettiği sucuklardan at eti çıktı.

Bazı basın yayın organları da ilgili şirketin sahibinin 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün olduğunu iddia etmişti.

Ahmet Mahmut Ünlü, konu ila ilgili iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı.

'LALEGÜL FİRMASI İLE HİÇBİR İLGİM YOK'

Ünlü, Lalegül TV ile at eti çıkan firma ile hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.

Lalegül TV yetkililerinin ise at eti çıkan firma ile bir ilgisinin bulunmadığını açıkladığını belirtti.

Aradaki tek bağın isim benzerliği olduğunu dile getirdi.

İşte Ünlü'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı

Memurlar.Net
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