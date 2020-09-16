Sucuğunda at eti çıkan şirket, Cübbeli Ahmet'in mi?
|16 Eylül 2020 10:50
|Yazdır
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı hileli ürünler listesinde, Lalegül Tekstil Tarım ve Gıda İnşaat Sanayi Ticaret ve Limited şirketinin ürettiği sucuklardan at eti çıktı.
Bazı basın yayın organları da ilgili şirketin sahibinin 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün olduğunu iddia etmişti.
Ahmet Mahmut Ünlü, konu ila ilgili iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı.
'LALEGÜL FİRMASI İLE HİÇBİR İLGİM YOK'
Ünlü, Lalegül TV ile at eti çıkan firma ile hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.
Lalegül TV yetkililerinin ise at eti çıkan firma ile bir ilgisinin bulunmadığını açıkladığını belirtti.
Aradaki tek bağın isim benzerliği olduğunu dile getirdi.
İşte Ünlü'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı
1- Celal Eren Çelik isimli bir müfteri, bana ait şirketin ürettiği sucuklardan at eti çıktı diye bir haber yapmış. Tele1 ve ABC Gazetesi gibi internet siteleri de bu habere mal bulmuş mağribi gibi atlayarak bunu yaymaya çalışmışlar. Bunların tümü yalan ve iftiradan ibarettir. pic.twitter.com/qCQ4oJSndtCübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) September 15, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Trump, virüs aşısının dağıtıma hazır olacağını söyledi
16 Eylül 2020 10:10
|Türk ve Rus askeri heyetleri İdlib konusunda toplantı yapacak
16 Eylül 2020 09:54
|Oruç Reis'in yeni rotası Meis'in güneyi
16 Eylül 2020 07:25
|İstersek Boğaz'ı kapatır adalara da geçirmeyiz
16 Eylül 2020 07:15
|Türkiye Yunanistan'a karşı Lozan kartını açtı
16 Eylül 2020 06:10
|Şentop'tan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşu mesajı
16 Eylül 2020 05:57
|Fuat Oktay'dan Volkan Bozkır'a tebrik
16 Eylül 2020 01:28
|16 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
16 Eylül 2020 00:05
|Volkan Bozkır, BM Genel Kurul Başkanlığını devraldı
15 Eylül 2020 22:50
|2020 yılının ertelenen ilk KPDK toplantısı yapıldı
15 Eylül 2020 22:10