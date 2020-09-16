Yeğeninin yüzüne kimyasal madde döken kişiye rekor tazminat

Ataşehir'de, bir restoranda eşinin kız kardeşinin oğlunun yüzüne kimyasal madde döktüğü gerekçesiyle yargılanan ve 9 yıl 36 ay hapis cezasına çarptırılan Cihan Araçman, 5 milyon 330 bin liralık maddi ve manevi tazminata mahkum edildi.

Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya çocuğun annesi davacı Işıl Güven katıldı. Mahkeme salonunda taraf avukatları da hazır bulundu.

Söz alan davacılar avukatı Rahşan Sertkaya Danış, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, davanın kabul edilmesini talep etti.

Davalı avukatı Ahmet Kaan Yavuz ise istenen tazminat hesaplarının fahiş olduğunu, sigortanın yapmış olduğu ödemelerin mahsup edilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, davalı Cihan Araçman'ın, çocuk Y.K için 4 milyon 770 bin liralık maddi tazminat ödemesine karar vererek, tazminatın çocuk adına vekaleten annesi Işıl Güven'e verilmesine hükmetti.

Anne Işıl Güven'in istemiş olduğu 100 bin liralık manevi tazminatı kısmen kabul eden mahkeme, Araçman'ın 60 bin liralık manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Ayrıca mahkeme, çocuk Y.K için istenen 500 bin liralık manevi tazminatı da kabul etti.

Davalı Araçman'ın toplamda ödemeye mahkum edildiği 5 milyon 330 bin liralık maddi ve manevi tazminatın, haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesine karar veren mahkeme, davalının mal varlığına konulan tedbirlerin de devam etmesini hükmetti.

- Davanın geçmişi

Ataşehir'de bir restoranda eşinin kız kardeşinin 3 yaşındaki oğlunun yüzüne kimyasal madde döktüğü iddiasıyla yargılanan Cihan Araçman, "kasten yaralama" suçundan 9 yıl 36 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Anne Işıl Güven, 2016 yılında hem oğlu hem kendisi için Cihan Araçman hakkında, maddi ve manevi tazminat davası açarak toplamda 600 bin liralık tazminat talebinde bulunmuştu.

Konuya ilişkin mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, olay tarihinde 3 yaşında olan Y.K.'nin şu anda yüzündeki yanıklar nedeniyle göz kapaklarını ve ağzını açıp kapatamadığı, Y.K.'nin hayatı boyunca başkasının yardımına muhtaç olduğu vurgulanmış, raporda küçük çocuk için toplam 3 milyon 246 bin 179 lira tazminat ödenmesi gerektiği belirtilmişti. Mahkeme ise küçük çocuğun eğitim giderleri ve tedavi masrafları için ayrı bir hesaplamanın yapılması gerektiğine karar vererek yeni bir rapor istemişti.