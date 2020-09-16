Van YYÜ'de torpilli alım davalık oldu

vanbasin.net sitesinde yer alan habere göre, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne bağlı Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesi'nin 'adrese teslim' ilanı dava açıldı. Dava açan Dilara Yazgan, mağduriyetin bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kişiye özel ilanlara ilişkin cezai yaptırım uyarısına karşın üniversiteler, belirli bir adayı işaret eden kadro şartları belirlemeye devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne bağlı Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesi'ne, 4/B sözleşmeli sağlık personeli alımı için 10 Ağustos tarihinde duyuru yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda, Paramedik alınacağı belirtildi. Aranan şartlar ise 'adrese teslim' ilan olduğuna dair dikkat çekti.

Yıllardır hayalini kurduğu ve 83 puan almasına rağmen alınamayan Dilara Yazgan yaşadığı mağduriyetin bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

SİSTEME EVRAK EKSİK DİYE GİRİŞ YAPILDI

Yazgan yaptığı açıklamada, "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesinin, 10 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede ilan ettiği 4/B Sözleşmeli Sağlık Personeli ilanında yasal olmayan bir şekilde sertifika istenip kişiye özel ilana çıkıldı. Rektör Hoca gerek sosyal medya ve gerek yapılan görüşmeler sonucunda KPSS puanının dikkate alınacağını söyledi ve Söylediği ile kaldı.

Hafta sonuna denk getirmek için Cuma gecesi yangından mal kaçırırmışçasına saat 00.30 da ilanı açıkladılar, bu şekil davranılması zaten Üniversitenin alımında şaibe olduğunu açıkça ispatıydı. Sonuçlar açıklandığında ismimin listelerde olmadığını gördüm ve Müracaat ettiğim kod da başvuru yapan en yüksek puanlının ben olduğumu fark ettim. 1 asil vardı yedeği bile yazılamamıştı çünkü yedeği asilden daha çok puanı vardı ve dosyam kayıptı. Ben adımın listelerde olmadığını görünce sosyal medyada Twitt attım, Rektör hocaya dosyam nerede diye sordum. Ertesi gün Rektör hoca ve komisyon üyeleri ile görüşmeye gittim yapılan görüşme neticesinde Adımı bari yedeğe yazsaydınız dediğimde; senin puanın asil kazanandan daha yüksek nasıl yedeğe yazalım. kayıp dosyam itirazımdan sonra bulundu, sisteme evrak eksik diye girişi yapıldı" dedi.

DAVAYI BÜTÜN HAKSIZLIĞA UĞRAMIŞ ARKADAŞLARIM ADINA AÇIYORUM

Haksızlığa uğramış tüm arkadaşları adına dava açtığını ifade eden Yazgan, Yetkililer tarafından sorunun çözüleceğini belirtti. Yazgan açıklamanın devamında," Adımı listelerin hiç birine yazmamaları zaten planlı bir eylemdi,tercih ettiğim kod da benim yerime diğer alımlarda olduğu gibi 80,160 Kpss Puanlı birini aldılar. Ben Dilara Yazgan 2017 Adnan Menderes Ünv. Mezunuyum KPSS puanım 82,909 atama bekleyen binlerce sağlıkçıdan biriyim, Hukukun üstünlüğüne inanan bir sağlıkçı olarak adli makamlara gereğini bildirdim.

Devletin pandemi sürecinde üniversitelerin sağlık kadrosunu güçlendirmek adına açtığı kadroları yeni sağlıkçı alması gerekirken kendi çalışanlarını ve düşük puanlı tanıdıklarını gözeterek ilana çıkardı. Haksızlık yapılması gereken yerin İlim irfan yuvası olmaması gerektiğini hatırlattım, Burada yetişen öğrenciler yarınlara bakış umutlarına ne kadar olumsuz yansıyacağını düşünmek istemiyorum. Sizleri buralara atayan yetkililer eminim bu davranışınızı tahmin etmemişlerdir. Hiçbir Kurum hukukuksuzluk yapmadığı sürece ismin ve soyismin İki harfiyle ilanı açıklama? isimler yazılır koruma kanununda sadece T.C si eksik yazılarak saklanır, ahbap dost çevredekilere ilan açıldığı belli olmasın diye isim soyisim yazamamışlar. Anlaşılacağı üzere konu savcılığa intikal etti YYÜ ne itirazda bulundum ben Dilara Yazgan yine KPSS hazırlanıyorum .Ben bu davayı bütün haksızlığa uğramış arkadaşlarım adına açıyorum bizler yönetici olduğumuzda asla böyle haksızlığa izin vermeyeceğimiz günlerin umuduyla davayı açıyorum. Bu çirkin yüzler ve haksızlıkların olmayacağı inancıyla umudumu yitirmedim yitirmeyecem, değerlerine sahip çıkan ünversitenin Rektörünün ve heyetinin bu haksızlığın tarafları olması beni ziyadesi ile üzmüştür. Eminim yetkililer ve YÖK gereğini yapacaktır" şeklinde konuştu.