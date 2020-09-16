Prof. Mehmet Ceyhan'dan skandal cevap

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya üzerinden birbirleriyle tartıştı.

Prof. Mehmet Çilingiroğlu, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın maske konusunda yaptığı eski bir televizyon konuşmasını Twitter'dan paylaştı. İkili arasında yaşanan tartışma sonrası Ceyhan, Çilingiroğlu'na "Seni adam yerine koyup cevap yazmazdım ama, şunu söylemeliyim. Senin gibi olmayan ünvanlar kullanan, bilim adamlığından nasibini almamış, bilimi göbek atmak sanan birinin mezuniyetine katkıda bulunduysam, ondan utanırım sadece." yanıtını verdi. Tartışmanın detayları için tıklayın.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tartışma sırasında, Çilingir oğluna destek veren bir takipçiye "Bir de annene sor bakalım gerzek cevabı" verdi. Ceyhan daha sonra bu paylaşımını sildi.