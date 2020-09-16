1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali uyardı: Kimse ceza tahsis edilmiyor havasına düşmesin

Kastamonu Valisi Avni Çakır: Kimse ceza kesiliyor tahsis edilmiyor havasına düşmesin. Kesilen cezalar tahsis edilecek
 16 Eylül 2020 14:50
Yazdır
Vali uyardı: Kimse ceza tahsis edilmiyor havasına düşmesin

Kastamonu Valisi Avni Çakır, karantina kurallarına uymayan 14 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Çarşamba Pazarı'nda denetimlerde bulunan Vali Çakır, vatandaşlar ve pazarcı esnafını kolonya, dezenfektan, sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çakır, vatandaşların kurallara uymasının sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Denetimlerin artarak devam ettiğini kaydeden Çakır, "Denetimleri ilimizde özellikle ağustos ayı itibariyle en üst noktaya taşıdık çünkü vaka sayılarımız maalesef bayram süreci ve sonundaki yoğunluğa bağlı oranda yükselişteydi. Bunla birlikte tedbirleri artırdık." dedi.

Alınan kararlara vatandaşın azami oranda hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:

"Biz ne kadar da ceza kessek, denetim yapsak halkın desteğini almadığımız sürece başarılı olmamız zor. Maske konusunda ilimiz gözle görülür iyileşme gösterdi. Vaka sayılarında bir düşüş başladı ama anlamlı bir düşüş değil. Bu rehavet düzeyinde ya da kontrol düzeyinde değil. Bunun anlamlı olması için zaman geçmesi lazım. Halkımızın desteğini almadığımız sürece bizim çalışmalarımızın başarılı olması zor."

Karantina kurallarına uymayanlarla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını vurgulayan Çakır, "Belli kararları devreye soktuk. İzolasyon kuralına uymayan vatandaşların yurtlarda izolasyonunu tamamlaması gerekiyor. Şu ana kadar kurallara uymayan14 vatandaşımızı yurtlara yerleştirdik. Kişi başı 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladık. Haklarında suç duyurusunda bulunacağız. Yurtlarda kaldıkları süredeki masrafları da kendilerinden tahsis edilecek. Kurallara riayet konusunda azami hassasiyet bekliyoruz. Kesilen cezaların tahsisi konusunda da gereken yapılacak. Kimse ceza kesiliyor tahsis edilmiyor havasına düşmesin. Kesilen cezalar tahsis edilecek." diye konuştu.

- Sigara yasağı

Sigara yasağıyla ilgili denetimlerin başladığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Özellikle meydan ve parklarımız olmak üzere insanların yoğun bulunduğu mekanlarda vatandaşlar sigara içiyorum bahanesiyle maskelerini indiriyor, sonra unutuyor. Hoş bir görüntü olmuyor. Veyahut evinde bahçesinde içmiyor geliyor şehrin ortasında içiyor. Toplum sağlığını tehlikeye düşürüyor. Bunun önüne geçmek için sigara konusunda karar aldık, duyurularını yaptık. Bugün itibariyle ceza uygulamalarımızı kesintisiz yapacağız."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bir ilde daha HES kodu sorgulaması zorunlu hale getiriliyor
16 Eylül 2020 15:42		 Doğal gaz müşteri hizmetlerinde de HES kodu istenecek
16 Eylül 2020 15:24
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasıyla büyük tasarruf
16 Eylül 2020 14:19		 Bu ilde de koronavirüse karşı sigara yasağı getirildi
16 Eylül 2020 14:16
Adıyaman'da 56 ev karantinaya alındı
16 Eylül 2020 14:14		 Yarın, tüm Türkiye'de denetim yapılacak
16 Eylül 2020 14:09
Bakanlık ifşa etti... Bunlar da çaya boya katanlar
16 Eylül 2020 13:42		 43 ilin geçiş noktasında tek tek 'HES kodu' denetimi
16 Eylül 2020 13:29
Denetimlerde, ceza kesilen kişi sayısı açıklandı
16 Eylül 2020 10:13		 Bilim Kurulu bugün toplanıyor
16 Eylül 2020 09:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:49 - Maliyetler arttı, fırıncılar ekmek gramajlarını düşürdü15:45 - İnşaat işçileri defile yaptı, 2 günde 5 milyon izlendi!15:44 - YKS ek yerleştirme tercih tarihleri belli oldu15:42 - Bir ilde daha HES kodu sorgulaması zorunlu hale getiriliyor15:33 - Van'da artan vakalar nedeniyle yeni 'Kovid-19' poliklinikleri açıldı15:24 - Doğal gaz müşteri hizmetlerinde de HES kodu istenecek
15:13 - Belediye açıkladı: Bizde su İstanbul'dan daha ucuz15:05 - Bir üniversite daha güz dönemi eğitim kararını açıkladı14:55 - İçişleri Bakanlığı 'Ferman' kod adlı teröristin yakalandığını açıkladı14:50 - Vali uyardı: Kimse ceza tahsis edilmiyor havasına düşmesin14:45 - MSB: İdlib'de gözlem noktamıza saldırıldı14:43 - Prof. Mehmet Ceyhan'dan skandal cevap
14:42 - Ankara-Niğde Otoyolu ile Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım14:33 - Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılıyor14:29 - Balık tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor14:26 - Van YYÜ'de torpilli alım davalık oldu14:19 - Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasıyla büyük tasarruf
14:16 - Bu ilde de koronavirüse karşı sigara yasağı getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Vaka sayısı patlayınca istifalar başladı!
MEB'den geçici görevlendirilen personelle ilgili hazırlık ödeneği görüş yazısı
Sucuğunda at eti çıkan şirket, Cübbeli Ahmet'in mi?
Esnek çalışmada, okul müdürünün yetkisi var mıdır?
İki ünlü profesörün 'maske' kavgası
Yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oldu
Halil Sezai yaşlı adama tekme tokat saldırdı... İşte o görüntüler
Foça komutanı FETÖ'den alındı, kriptolar tek tek deşifre ediliyor
Sosyal medyada iğrenç paylaşım tepki çekti
34 ilde büyük FETÖ operasyonu: 132 gözaltı kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cengiz inşaat'ın 1,370 milyonluk ihale alması 1
seçim kanununun değişmesi 1
denver nuggets 1
19.09.2020 beşiktaş vs antalyaspor maçı 3
20.09.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 4
masumlar apartmanı 2
gözümden kaçtı 1
hemşire 1
belediye başkanlarının da coronaya yakalanması 2
psikiyatri dizileri 2
SON İLANLAR
DSİ 13. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Hong Kong doktora burs programı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 68 sağlık personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Zonguldak Karapınar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Şanlıurfa Fırat Hşzmet Sanayi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam