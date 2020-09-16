1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maliyetler arttı, fırıncılar ekmek gramajlarını düşürdü

Bartın'da artan maliyetler dolayısıyla ekmek gramajlarında düşüklüğe gidildi
 16 Eylül 2020 15:49
Yazdır
Maliyetler arttı, fırıncılar ekmek gramajlarını düşürdü

Bartın'da fırıncıların artan maliyetler üzerine ekmek fiyatlarında zam talebinde bulunmasının ardından ekmek gramajları düşürüldü.

Yapılan uygulama ile birlikte 1,5 TL'den satışa sunulan 250 gram ekmeğin gramajı 200 grama düşürüldü. 3 TL'den satışa sunulan 500 gram çiftli ekmeğin gramajı ise 400 grama düşürüldü.

Fiyatlar değişmedi Gramaj düşüklüğü ile birlikte ekmek fiyatlarında değişiklik yaşanmadı.

Özkan: "Fırıncı esnafları zarar eder hale gelmişlerdi"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bartın Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Barış Özkan fırıncı esnaflarının artan maliyetler yüzünden zarar eder hale geldiğini kaydederek, "Fırıncılarımızın uzun süredir artan maliyetler dolayısıyla zam talepleri vardı. Geçen yıl 70 lira olan un fiyatları bu yıl 130 liraya kadar yükseldi. Un fiyatları neredeyse altın ve dolarla yarışır bir hale geldi. Fırıncı esnaflarımız bu artan maliyetler karşısında uzun bir süre önce zam taleplerini dile getirmişlerdi. Son dönemlerde artan maliyetler dolayısıyla fırıncı esnafları zarar eder hale gelmişlerdi. Biliyorsunuz Pandemi dolayısıyla artık ekmekler poşetlenerek satılıyor. Bu durum bile fırıncıların omzuna ek maliyet yüklüyor. Son dönemde Türkiye'nin yaklaşık 15 ilinde ekmek zamlanarak 2 TL oldu. Biz hem fırıncı esnafımızı hem de vatandaşlarımızı düşünerek bir karar aldık ve gramaj düşüklüğüne gittik" Dedi.

Karar komisyon tarafından alındı

Özkan açıklamasının devamında kararın komisyonca alındığının da altını çizerek, "Tabi ki bu karar tek başına alınan bir karar değil. Komisyonca alınan bir karar. Bu komisyonda Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye, Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği ve Bakkallar Bayiler Odası'nın yetkilileri yer alıyor. Komisyon tarafından yapılan incelemelerin ve değerlendirmelerin ardından federasyonlardan da görüşler alınıyor. Tüm bu sürecin nihayetinde karar alınıyor. Bizler hem fırıncı esnaflarımızın artan maliyetler karşısında ezilmemesi hem de vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına bu tür bir uygulama gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Van'da artan vakalar nedeniyle yeni 'Kovid-19' poliklinikleri açıldı
16 Eylül 2020 15:33		 Belediye açıkladı: Bizde su İstanbul'dan daha ucuz
16 Eylül 2020 15:13
Sağlık müdürü isyan etti: Bildikleri halde virüs hastasını ziyarete gidiyorlar
16 Eylül 2020 13:19		 Bodrum'u Turizm Bakanlığı kurtaracak
16 Eylül 2020 06:50
Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
15 Eylül 2020 19:25		 'İBB, fide dağıttı, alım garantisi verdi. Ama üretilen ürünleri almadı'
15 Eylül 2020 17:27
DSİ'den 'İstanbul'da su sıkıntısı yaşanmayacak' açıklaması
15 Eylül 2020 10:09		 Virüs testi pozitif çıkan kız hastaneden kaçtı
15 Eylül 2020 09:36
Emniyet Müdürü anında müdahale etti, cezayı yazdırdı
15 Eylül 2020 09:28		 Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti' kampçıları bekliyor
14 Eylül 2020 20:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:24 - Bakan Soylu: Artık ehliyet taşımaya gerek kalmayacak17:22 - Dolar 7,50 TL barajını geçti17:19 - Halil Sezai yeniden ifadeye çağırıldı17:16 - ABD'de virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 200 bini geçti17:14 - Konuta yatırım yapanlar kazandı17:13 - 100 yıl sonra 15 kişiye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi
17:10 - Aşı çalışmalarını yürüten Prof. Akova en çok korkulan soruya yanıt verdi17:04 - İlk yerli güneş panelleri Karapınar'a gönderildi16:56 - Kızılay Şehidinin ardından personelden 'ben hedef değilim' çağrısı16:46 - İki ilde bazı yerleşim yerlerinde karantina kararı alındı16:37 - Gram altın ve dolar, son bir ayın en yüksek değerine çıktı16:36 - Çok programlı anadolu lisesine ilk kadın müdür
16:32 - RTÜK'ten Haber Global'e Erol Mütercimler cezası16:23 - Mescid-i Aksa'nın Kovid-19 nedeniyle kapatılması kararı iptal edildi16:15 - Sahili birbirine katan virüslü kadın psikolojik tedavi görecek16:13 - Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs kurbanı16:12 - Devletin 'çelik bileği' PÖH'ler daima göreve hazır
16:08 - Dayak olayı sonrası Halil Sezai'den ilk açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Vaka sayısı patlayınca istifalar başladı!
Sucuğunda at eti çıkan şirket, Cübbeli Ahmet'in mi?
Esnek çalışmada, okul müdürünün yetkisi var mıdır?
MEB'den geçici görevlendirilen personelle ilgili hazırlık ödeneği görüş yazısı
İki ünlü profesörün 'maske' kavgası
Yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oldu
Gram altın ve dolar, son bir ayın en yüksek değerine çıktı
Halil Sezai yaşlı adama tekme tokat saldırdı... İşte o görüntüler
Prof. Mehmet Ceyhan'dan skandal cevap
Bakanlık ifşa etti... Bunlar da çaya boya katanlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Masterchef Esra 1
10 aralık hareketi 1
Flavius Valerius Severus 1
koronavirüsü öldüren kumaş 2
21.09.2020 fenerbahçe vs hatayspor maçı 3
Andrea Pirlo 1
ali babacan 1
gözümden kaçtı 1
esnek çalışma 4
her gün bal yiyen baldan usanır 1
SON İLANLAR
DSİ 13. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Hong Kong doktora burs programı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 68 sağlık personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Zonguldak Karapınar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Şanlıurfa Fırat Hşzmet Sanayi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam