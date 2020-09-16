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100 yıl sonra 15 kişiye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi

Türkiye Cumhuriyeti Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Osmanlı Sultani Abdülaziz tarafından 1863 yılında Capetown kentine görevlendirilen Ebu Bekir efendinin soyundan gelen 15 Güney Afrika vatandaşının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edildiğini açıkladı.
 16 Eylül 2020 17:13
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100 yıl sonra 15 kişiye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi

1863 tarihinde, Güney Afrika'da yaşan Müslüman halkın talebi üzerine, Osmanlı Sultanı Abdulaziz, Erzurumlu alim Ebu Bekir Efendi'yi, ülkenin en önemli kenti Capetown'a görevlendirir.

Ebu Bekir Efendi hayatının sonuna değin orada yaşar ve Osmanlı sultanının verdiği görevi ifa eder. Araya Birinci Dünya savaşının girmesiyle birlikte de Osmanlı'nın Güney Afrika Cumhuriyeti ile ilişkisi ona erer.

Ebu Bekir efendinin soyundan gelenler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alabilmek için bir süredir girişimde bulunuyordu.

Türkiye Cumhuriyeti Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Osmanlı Sultani Abdülaziz tarafından 1863 yılında Capetown kentine görevlendirilen Ebu Bekir efendinin soyundan gelen 15 Güney Afrika vatandaşının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edildiğini açıkladı.

Ebu Bekir Efendi'nin mezarı yine Türkiye'den giden bir akademisyen olan Dr.Halim Gençoğlu'nun girişimleriyle ortaya çıkarılmış ve mezar yeri yapılmıştı.
Memurlar.Net
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