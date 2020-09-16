Yıldırım-11 Herekol Operasyonunda 5 terörist ölü ele geçirildi
|16 Eylül 2020 17:37
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'te jandarma komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında 5 teröristi ölü ele geçirdiğini bildirdi.
Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, jandarma komando ve JÖH birliklerimiz bugün Siirt'te 5 teröristi daha ölü ele geçirdi. Son 1 haftada 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz... Kahramanlarımıza teşekkürler."
Bakanlıktan yapılan açıklamada ise bugün yapılan hava destekli operasyonun Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Tandır Dağı bölgesinde gerçekleştirildiği vurgulandı.
Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, @Jandarma Komando ve JÖH Birliklerimiz bugün Siirt'te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdi.Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 16, 2020
Son 1 haftada;
22 terörist ölü,
5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz.
Kahramanlarımıza teşekkürler 👏 @Jandarma @EmniyetGM
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