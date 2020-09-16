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'65 yaş altı kronik hastalar da zatürre aşısı yaptırmalı'

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi, Halk Sağlığ Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, zatürre aşısının 65 yaş üzeri kronik hastalığı olan bireylere yapılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Herkes 'ben zatürre aşısı yaptırayım' düşüncesinde olmamalıdır. 65 yaş üzerinde kronik hastalığı olan bireylere öncelik verilmesi gerekir. Ancak 65 yaş altı kronik hastalığı olan bireylerin de zatürre aşısı yaptırmasını öneriyoruz" dedi.
 16 Eylül 2020 19:22
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'65 yaş altı kronik hastalar da zatürre aşısı yaptırmalı'

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, zatürre aşısının 65 yaş üzeri kronik hastalığı olan bireylere yapılması gereken bir aşı olduğunu söyledi. Kronik hastalığı olan bireylerin kendi hekimlerine mutlaka danışması gerektiğini belirten Prof. Dr. İlhan, "Örneğin, hiper tansiyonu varsa kardiyoloğa, böbrek hastalığı varsa nefroloğa ya da diyabeti varsa endokrin uzmanına danışmalılar. Eğer hekimlerine ulaşamıyorlarsa ya da hekimleri farklı yerlerdeyse veya kendilerinde bir kronik hastalığı olduğunu düşünüyorlarsa, mutlaka aile hekimine danışarak bu aşıyı olmalılar. Herkes 'ben zatürre aşısı yaptırayım' düşüncesinde olmamalıdır. Kriteri sağlayan vatandaşlara yapılmalıdır. 65 yaş üzerinde olup da, kronik hastalığı olan bireylere öncelik verilmesi gerekir. Hiper tansiyon, şeker hastalığı, kronik akciğer hastalıkları ve kalp hastalığı olan kişilere öncelik verilmesi gerekiyor. Aile hekimlerimiz zaten bu konuda bilgi sahibidir" dedi.

'65 YAŞ ALTI KRONİK HASTALAR DA YAPTIRMALI'

Prof. Dr. İlhan, zatürre aşısının mevsimi itibarıyla her zaman yapılabilir bir aşı olduğuna dikkat çekerek, "Zatürre aşısını 65 yaş üzeri kronik hastalığı olan bireyler ve bu yaş üzeri diğer bireyler de kronik hastalığı olmasa da aşıyı yaptırabilir. Ancak 65 yaş altı kronik hastalığı olan bireyler varsa, örneğin tip-1 diyabet, hiper tansiyon, aterosklerotık kalp hastalığı olan 65 yaş altı bireylerin de zatürre aşısı yaptırmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

'GRİP AŞISI, HASTALIĞA YAKALANMADAN ÖNCE YAPILMALI'

Prof. Dr. İlhan, grip aşısının ise, Eylül ayı sonu Ekim ayı başı itibarıyla geleceğini anımsatarak, "Ekim ayı içerisinde en geç Kasım ayı başında grip aşısının yapılması doğru olur. Grip vakaları o dönemde başlıyor. Hastalığa yakalanmadan önce hareket edilmesi gerekiyor. Ne grip aşısı ne de zatürre aşısı koronavirüs aşısı değildir. Aile hekimlerimizde şöyle sözler duyuyorum; 'vatandaşlar koronavirüs aşısı bulundu diye bize geliyorlar, zatürre ve grip aşısı istiyorlar'. Bu aşılar koronavirüs aşısı değildir. Koronavirüs ile ilgileri yok. Sadece kişileri, koronavirüsün de hedef organı akciğer olduğu için akciğeri zatürre ve grip hastalığından koruyup, genel durumun daha iyi olmasını sağlayan aşılardır" dedi.

'GRİP AŞISINDA RİSK GRUPLARI ÖNCELİKLİ'

Prof. Dr. İlhan, grip aşısının da 65 yaş üzerinde kronik hastalığı olan bireylere yapılmasını önerdiklerini anlatarak "Bunun yanı sıra grip aşısını risk grubunda olan bireylerin yaptırması gerekiyor. Bu risk grubu, 65 yaş altında bulunan risk grubunda olan kişiler yani hekimler, zabıta, şoför, polis memuru, market çalışanı, banka çalışanı, medya mensubu yani insanlarla sık temasta bulunan kişilerin grip aşısını yaptırması doğru olacaktır. Onun dışında aslında herkes yaptırabilir; ama bahsettiğim grupların daha öncelikli aşıyı yaptırması doğru bir yaklaşım olacaktır" ifadelerini kullandı.

'KİŞİ KALABALIKLARA GİRİYORSA, GRİP AŞISI YAPTIRMALI'

Prof. Dr. İlhan, "Vatandaşlarımızın aşı olsa da yine kendilerini koruması gerektiğini bir kez daha vurgulayalım. Kendilerini koruyarak grip aşısı olana kadar zamanı geçirebilirler. Vatandaşlarımız grip aşısı olduktan sonra yine aynı şekilde kendilerini korumaya dikkat etmesi gerekiyor. Diyelim ki, 50 yaşında bir birey herhangi kronik hastalığı yok. Kendi ofisinde iş yapıyor. Kendi aracıyla evden çıkıyor ofisine gidip geliyor. Yani çok fazla kalabalığa girmiyor. Aslında bu vatandaşın zatürre aşısı olmasına gerek yok, grip aşısı da olması çok şart değil. Ancak kişi kalabalıklara giriyorsa, toplu taşıma kullanıp işe gidip geliyorsa, bu tip durumlarda grip aşısı yaptırması gerekiyor" dedi.
DHA
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