Bakan Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle görüştü
|16 Eylül 2020 21:54
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi kapsamında şehirlerdeki son durumu ve salgın tedbirlerini kapsamlı şekilde ele aldı.
Soylu, Bakanlık'ta video konferans aracılığıyla düzenlenen toplantıda 81 ilin valisiyle görüştü.
Şehirlerdeki son durumun ve salgın tedbirlerinin kapsamlı şekilde değerlendirildiği toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve diğer ilgililer katıldı.
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