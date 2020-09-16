1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bitlis'te terör operasyonu: 7 gözaltı

Bitlis merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
 16 Eylül 2020 21:56
Yazdır
Bitlis'te terör operasyonu: 7 gözaltı

Bitlis merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube görevlilerince dün, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" ve "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 7 şüpheliye yönelik Bitlis merkez, Tatvan ve Güroymak ilçeleri ile İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, A.K, B.S, H.D, M.Ş.Ç, M.S.G, H.E. ve H.K. gözaltına alındı, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlıkla devam edeceği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şırnak'ta bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
16 Eylül 2020 19:37		 Ağar: PKK'nın kurucularından Kaytan etkisiz hale getirildi
16 Eylül 2020 19:16
Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı
16 Eylül 2020 19:05		 Sürat teknesinde yakalanan FETÖ şüphelilerinden 3'ü tutuklandı
16 Eylül 2020 18:12
Yıldırım-11 Herekol Operasyonunda 5 terörist ölü ele geçirildi
16 Eylül 2020 17:37		 FETÖ sanığı eski askeri lise öğrencisi 2 sanığa etkin pişmanlık indirimi
16 Eylül 2020 15:57
İçişleri Bakanlığı 'Ferman' kod adlı teröristin yakalandığını açıkladı
16 Eylül 2020 14:55		 MSB: İdlib'de gözlem noktamıza saldırıldı
16 Eylül 2020 14:45
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
16 Eylül 2020 13:58		 34 ilde büyük FETÖ operasyonu: 132 gözaltı kararı
16 Eylül 2020 10:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:29 - Prof. Dr. Ercan: 6 ile 7 arasında bir deprem bekliyorum22:21 - Bakan Selçuk: Müfredatı tam olarak paylaşacağız22:19 - Bakan Çavuşoğlu: Atina beklediği desteği bulamadı22:14 - Kılıçdaroğlu: Sağlık emekçilerine ve TBB'ye şükran borçluyuz22:05 - Tapu'da görevde yükselme sınavını kazananların yer tercihleri gerçekleştirildi22:03 - 7 ilde bazı yerleşim yerlerinde karantina kararı alındı
22:00 - İşte MEB'de ödül alanların ek listesi21:58 - Fed faiz kararını açıkladı21:56 - Bitlis'te terör operasyonu: 7 gözaltı21:54 - Bakan Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle görüştü21:53 - Bahçeli: Tabipler Birliği derhal kapatılmalıdır21:44 - 'Hak ve özgürlükler noktasında bu ülkeye sınıf atlattık'
21:43 - Bakan Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk olacak21:41 - İBB'de Mehmet Ergen'in atamasına onay çıkmadı20:51 - Doktor, hastane otoparkında vurulmuş olarak bulundu20:40 - Son hafta en çok ve en az hasta olan şehirler19:56 - Bakan Koca: Salgının sonunun yakın olduğu görülüyor
19:55 - Vaka sayısı bugün de 1700'ün üstünde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Vaka sayısı patlayınca istifalar başladı!
Bakan Soylu: Artık ehliyet taşımaya gerek kalmayacak
Son hafta en çok ve en az hasta olan şehirler
Sucuğunda at eti çıkan şirket, Cübbeli Ahmet'in mi?
Esnek çalışmada, okul müdürünün yetkisi var mıdır?
MEB'den geçici görevlendirilen personelle ilgili hazırlık ödeneği görüş yazısı
İki ünlü profesörün 'maske' kavgası
Gram altın ve dolar, son bir ayın en yüksek değerine çıktı
YÖKAK, üniversitelerin memnuniyet anketlerini ilan etti!
Yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mehmet ceyhan 5
Masterchef Esra 1
Flavius Valerius Severus 1
aynı evden yapılan testlerin hem pozitif hem negatif çıkması 1
masterchef 3
Traktör tekerli motosiklet 1
seçim kanununun değişmesi 1
hemşire 1
vedat muriqi'nin lazio'ya transfer olması 1
devleti yönetmek isteyen dini gruplar var 4
SON İLANLAR
Nuribey Belediyesi 1 VHKİ alımını iptal etti
DSİ 13. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Hong Kong doktora burs programı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 68 sağlık personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Zonguldak Karapınar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam