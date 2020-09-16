Bitlis'te terör operasyonu: 7 gözaltı
|16 Eylül 2020 21:56
|Yazdır
Bitlis merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube görevlilerince dün, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" ve "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 7 şüpheliye yönelik Bitlis merkez, Tatvan ve Güroymak ilçeleri ile İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, A.K, B.S, H.D, M.Ş.Ç, M.S.G, H.E. ve H.K. gözaltına alındı, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlıkla devam edeceği vurgulandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şırnak'ta bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
16 Eylül 2020 19:37
|Ağar: PKK'nın kurucularından Kaytan etkisiz hale getirildi
16 Eylül 2020 19:16
|Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı
16 Eylül 2020 19:05
|Sürat teknesinde yakalanan FETÖ şüphelilerinden 3'ü tutuklandı
16 Eylül 2020 18:12
|Yıldırım-11 Herekol Operasyonunda 5 terörist ölü ele geçirildi
16 Eylül 2020 17:37
|FETÖ sanığı eski askeri lise öğrencisi 2 sanığa etkin pişmanlık indirimi
16 Eylül 2020 15:57
|İçişleri Bakanlığı 'Ferman' kod adlı teröristin yakalandığını açıkladı
16 Eylül 2020 14:55
|MSB: İdlib'de gözlem noktamıza saldırıldı
16 Eylül 2020 14:45
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
16 Eylül 2020 13:58
|34 ilde büyük FETÖ operasyonu: 132 gözaltı kararı
16 Eylül 2020 10:40