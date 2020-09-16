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İşte MEB'de ödül alanların ek listesi

Ek ödül alanların listesi Eylül 2020 - 2756 syılı Tebliğler Dergisinde yayımlandı.
 16 Eylül 2020 22:00
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İşte MEB'de ödül alanların ek listesi

2019 yılında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 122'nci maddesi gereğince ödüllendirilen personelin bilgilerinin yer aldığı tablo, ilgi (a) yönergenin 21'inci maddesinin (c) bendi uyarınca Eylül 2020 - 2756 syılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan ek ödül alanların listesi için tıklayınız.

2019 yılı esas listesi Temmuz-EK 2020 - 2754 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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