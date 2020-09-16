İşte MEB'de ödül alanların ek listesi
Ek ödül alanların listesi Eylül 2020 - 2756 syılı Tebliğler Dergisinde yayımlandı.
|16 Eylül 2020 22:00
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2019 yılında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 122'nci maddesi gereğince ödüllendirilen personelin bilgilerinin yer aldığı tablo, ilgi (a) yönergenin 21'inci maddesinin (c) bendi uyarınca Eylül 2020 - 2756 syılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan ek ödül alanların listesi için tıklayınız.
2019 yılı esas listesi Temmuz-EK 2020 - 2754 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır.
Ahmet KANDEMİR
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