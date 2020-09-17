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Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 17 Eylül 2020 00:38
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Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin yedinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümlelerinde yer alan "beş" ibareleri "sekiz" olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın birinci cümlesine "içerisinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "ürünlerinin" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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