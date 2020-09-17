Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
|17 Eylül 2020 00:38
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YÖNETMELİK
Tarım ve Orman Bakanlığından:
VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin yedinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümlelerinde yer alan "beş" ibareleri "sekiz" olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın birinci cümlesine "içerisinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "ürünlerinin" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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