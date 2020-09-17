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Anadolu'nun ilk umumi 'Sık dişini helası' müze olacak

Tokat'ta tarihi Sulusokak'ta bulunan ve halk arasında 'Sık dişini helası' diye bilinen Osmanlı döneminden kalma yapıda belediye tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Restorasyon sonrası yapı 'Su ve Temizlik Müzesi' olarak turizme kazandırılacak.
 17 Eylül 2020 08:52
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Anadolu'nun ilk umumi 'Sık dişini helası' müze olacak

Kent merkezinde Sulusokak Çarşısı'nda bulunan, Osmanlı döneminde 1600'lü yıllarda umumi hela olarak yaptırılan, son dönemde ise depo olarak kullanılan bina Tokat Belediyesi tarafından restorasyona alındı.

Osmanlı döneminde esnafın kullandığı tek umumi tuvalet olan, halk arasında 'Sık dişini helası' olarak bilinen yapı, restorasyon sonrasında Su ve Temizlik Müzesi'ne dönüştürülecek.

Yapının Anadolu'nun ilk umumi helası olduğunu ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Tokat İl Temsilcisi Yavuz Özseven, "Yapı halk arasında sık dişini helası olarak tabir ediliyor.

Anadolu'nun ilk umumi tuvaleti unvanını taşıyan yapıdır. 1850'li yıllara kadar ilimiz ticarette önemli noktadaydı ve gümrük de bulunduğu için birçok tüccar geliyordu. Yapı, tüccarlar ve halkın kullanımı için yapılmış. Yapı ihtiyaca binaen yapıldığı ve tek olduğundan dolayı zaman zaman kuyruklar oluşurmuş. Bu kuyruklarda insanlar 'Sık dişini, sık dişini' diye sıradakilere telkinde bulunurmuş. Adı da o günden bugüne sık dişini olarak kalmış" dedi.

Tokat Belediyesi tarafından binanın restorasyonunun yapıldığını söyleyen Özseven, "Yapı yakın zamanda Su ve Temizlik Müzesi olarak turizme kazandırılacak. Turizme katkılarından dolayı Tokat Belediye Başkanımız Sayın Eyüp Eroğlu Beyefendiye teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
DHA
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