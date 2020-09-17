80 bin üniversite öğrencisinin ikamet ettiği bölgede kenevir fabrikası ele geçirildi
|17 Eylül 2020 09:16
|Yazdır
Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı yaklaşık 80 bin öğrencinin ikamet ettiği Görükle yerleşkesinde bazı şahısların yasadışı yollarla kenevir bitkisi yetiştirip öğrencilere satma hazırlığı içerisinde olduklarını tespit eden Bursa İl Eminiyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri şahısların Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen fabrikaya gece yarısı baskın yaptı.
Drone ile havadan da destek verilen operasyonda gecenin karanliginda fabrika binasının bulunduğu bölgeye gelen ekipler, kapıları kırıp içeriye girdiklerinde fabrika yerine her odası kenevir serasına çevrilmiş dev uyuşturucu çiftliği ile karşılaştı. Özel dizayn edilmiş havalandırma borulari, çalışır haldeki vantilatörler ve ultraviole ışıklarla donatılmış sera odalarda yapılan aramalarda 430 kök Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait bir adet şarjör ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili Bursa'daki operasyonda bir kişi gözaltına alınırken 2 farklı ildede şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların yapıldığı tahkikatın devam ettiği bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Antalya'da karantina kuralını ihlal eden 15 kişi yurtlara yerleştirildi
17 Eylül 2020 11:09
|Metro istasyonunda intihar girişimi
17 Eylül 2020 10:14
|Elektrik kesintisini fırsat bilen koronavirüs hastası yurttan kaçtı
17 Eylül 2020 09:45
|Ahmet Hakan'dan sert sözler: Bittin sen Halil Sezai
17 Eylül 2020 09:45
|Hastane önünde tabancayı çıkarıp tehdit etti
17 Eylül 2020 09:43
|Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden 1 kişi tutuklandı
17 Eylül 2020 09:20
|İstanbul Bilişim, Milyarlık vurgunu böyle yapmış
17 Eylül 2020 09:17
|İBB, Beşiktaş'ta 5 bin 763 metrekarelik arsayı satışa çıkardı
17 Eylül 2020 09:11
|Rezil sahte hocadan dolandırıcılık savunması: Kumpas
17 Eylül 2020 08:49
|Yunanistan'da maske fiyaskosu: Bedava dağıtılan maskeler büyük geldi
17 Eylül 2020 08:18