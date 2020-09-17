Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı.
|17 Eylül 2020 12:35
|Yazdır
Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtilerek, kontrol amaçlı alınan PCR testinin negatif çıktığı, kliniğinin stabil olduğu ifade edildi.
Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.
Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bilim Kurulu Üyesi: Zatürre aşısı, Covid19'a karşı korumaz
17 Eylül 2020 13:04
|İlk gelen aşıların denenmesi için 25 merkez belirlendi
17 Eylül 2020 12:50
|Profesör Ünal: Karantinadakiler açıkça ifşa edilmeli
17 Eylül 2020 11:55
|Türkiye'de beklenen yaşam süresi 6 ay uzadı
17 Eylül 2020 11:53
|Psikolog, Halil Sezai'yi değerlendirdi: Sadece merhameti olmayanlar yapar
17 Eylül 2020 11:35
|Tekerlekli sandalyenin kontrolünü kaybeden yaşlı adamı kurtarma anı kamerada
17 Eylül 2020 11:11
|4 ay sonra yoğun bakımdan çıktı: Neden herkes maskeli?
17 Eylül 2020 10:42
|Cilt bakımı yaptıran Müge'nin yüzünde 2'nci derece yanık oluştu
17 Eylül 2020 10:23
|Karşıya geçemeyen engellinin yardımına polis koştu
17 Eylül 2020 10:11
|Prof. Dr. Cantürk: İkinci dalga da birinci dalga kadar tehlikeli
17 Eylül 2020 10:07